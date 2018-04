Dura ley contra las ciudades santuario perjudicará a migrantes centroamericanos

Asociaciones promigrantes han instado al gobernador Haslam a vetar la ley para que la reputación del estado no se vea afectada, ni sea señalado como un estado hostil y poco acogedor. Foto AFP

Tennesse, Estados Unidos

La HB 2315 es una dura ley que aprobó esta semana la Asamblea de Tennesse y sería la legislación antiimigrante más dura de Estados Unidos.



Esta ley prohíbe las llamadas cuidades santuario y otorga a la policía poderes extraordinarios para que su personal ejerza como un agente federal de inmigración.



A pesar de que no ha sido promulgada por el gobernador Bill Haslam quien tiene solo 10 días para firmarla, ha causado el miedo en los miles de inmigrantes centroamericanos que se albergan en este estado.



Asociaciones pro-migrantes han instado al gobernador Haslam a vetar la ley para que la reputación del estado no se vea afectada, ni sea señalado como un estado hostil y poco acogedor.



¿En qué consiste?

La HB 2315 convierte las solicitudes de detención emitidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas en una orden obligatoria que no requiere que exista una causa probable o una orden judicial para privar a una persona de libertad.



Esta ley también exige que todos los agentes de la policía local, incluso la policía del campus de la Universidad del estado, investiguen el estatus migratorio de los individuos.



La Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennesse (TIRRC) advierte que las leyes estatales y federales ya exigen que todos gobiernos locales cumplan con la ley federal de inmigración, pero con la aprobación de la HB 2315, la caza de inmigrantes sería extrema.



La aprobación de la ley ocurrió pocas semanas después de la redada realizada por agentes de ICE en una procesadora de carne, donde 97 inmigrantes fueron detenidos.



Estas acciones han causado zozobra entre la población de inmigrantes, quienes han dejado de mandar a sus hijos por miedo a más redadas en ese sector.

