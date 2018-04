Julio Navarro: “Difícil que la Alianza de Oposición gane con Salvador Nasralla”

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El analista político Julio Navarro consideró este sábado que es difícil que la Alianza de Oposición contra la Dictadura tenga alguna posibilidad de triunfo en el próximo proceso electoral bajo el liderazgo de Salvador Nasralla, cuya coalición vendió la idea de revertir lo resultados, lo cual no sería posible.

“La Alianza no ha sido capaz de gerenciar el proceso poselectoral, vendió una idea al pueblo hondureño de que era posible revertir los resultados electorales; hasta este momento eso no parece posible y se hace más crítico en la medida que no ha podido unificar sus posiciones frente a las fortalezas del gobierno del Partido Nacional”, planteó.

El sociólogo agregó que “sostener una posición electoral con posibilidades de ganar elecciones a futuro bajo el liderazgo y candidatura de Salvador Nasralla lo veo extremadamente difícil”.

Dentro de los próximos años, los actuales protagonistas de la alianza opositora no serán quienes figuran hoy en día, vaticinó.

Sin embargo, Navarro afirmó que el Partido Nacional es el que mayor peligro corre como institución política debido a la falta de construcción de liderazgos “después del presidente de la República”.

Por otro lado, el abogado Rafael Virgilio Padilla, que encabeza el movimiento Rescate Partido Anticorrupción (Pac), catalogó como decepcionante las declaraciones de Nasralla de no luchar por esta organización que lideró y anunció que se dedicará de lleno a tratar de recuperarla.

