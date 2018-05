Horarios de atención en instituciones y banca nacional durante feriado por Día del Trabajador

Tegucigalpa, Honduras

El Día del Trabajador, que se conmemora este martes 01 de mayo, como todos los años permitirá a los hondureños disfrutar de un día feriado.



Algunas instituciones del Estado tendrán asueto el día lunes, además del 01 de mayo, sin embargo otras trabajarán en horario normal (incluso el martes).



Horarios a considerar en este feriado:

La Secretaría de Gobernación anunció asueto para empleados públicos el 30 de abril (a cuenta de vacaciones) y el 01 de mayo. Sin embargo, quedan exentos las instituciones de Defensa Nacional, Seguridad, Salud y Emergencias.



El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) emitió un comunicado en el que señala que en ambos días se desarrollarán labores normales en sus centros médicos.

De 6:00 a.m. a 4:00 p.m laborarán en el Instituto Nacional del Diabético.



La Secretaría de Educación concede asueto el lunes 30 de abril, a cuenta de vacaciones, y se reanudan las clases el miércoles 02 de mayo.



La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó que el lunes 30 de abril se desarrollarán actividades normales en Ciudad Universitaria en Tegucigalpa y todos los centros regionales, tanto en labores académicas como administrativas.



El Servicio de Administración de Rentas (SAR) estará laborando el 29, 30 y 01 de mayo en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en oficinas regionales y departamentales.



La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) anunció que todas las aduanas del país permanecerán abiertas el día lunes 30 de abril en horarios ya establecidos. También el lunes se pondrá desaduanar las importaciones y exportaciones.



El Instituto Nacional de Migración estará trabajando normalmente el día lunes 30 de abril de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. El martes estará cerrado.

El Poder Judicial y todas sus dependencias al igual que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) son otras entidades que tampoco suspenderán sus actividades.

El ente contralor del Estado recordó a los servidores públicos obligados que el plazo para presentar la actualización anual de la declaración jurada de ingresos, activos o pasivos vence el 30 de abril, por lo que la Unidad de Recepción de Declaraciones del TSC laborará en horario extendido de 8:30 AM hasta la medianoche en la sede central, incluyendo en las oficinas regionales



En cuanto al sistema bancario nacional:

Banco Ficohsa este 30 de abril abrirá todas las agencias, ventanillas y autobancos en horario normal.



Promérica trabajará en horarios especiales el lunes 30 de abril hasta media noche en las agencias Plaza Marie en Tegucigalpa y Circunvalación en San Pedro Sula para pago del ISR.



Banco Ficensa estará atendiendo en horario normal el lunes 30 de abril en todas las agencias a nivel nacional.



Mientras que el día 01 de mayo todas estas instituciones bancarias permanecerán cerradas por el feriado del Día del Trabajador.

