Marathón le ganó 1-0 al Real España en el primer partido de semifinales jugado en el estadio Morazán

San Pedro Sula, Honduras

Marathón ganó el primer partido de semifinales al Real España gracias a un Yustin Arboleda.



La Máquina no se complicó, era el local y tenía que darse a respetar. En los primeros 20 minutos ya había creado cuatro opciones claras de gol.



Sin embargo, su principal problema fue en la zona baja. El Marathón avanzó sin problema por el costado izquierdo y también metió balones peligrosos al área, uno de ellos lo mandó al tiro de esquina el portero Kevin Hernández. Real España pecó por su falta de gol.



Domingo Zalazar desperdició dos grandes oportunidades de anotar. El sudamericano remató desviado en ambas ocasiones. Sin un Mario Martínez el Aurinegro no se veía bien, carecía de un cerebro. El 10 entró en la segunda mitad aunque no logró encajar.



Los Verdes aguantaron todo lo que pudieron en el primer tiempo pero en la segunda mitad salieron decididos a atacar.



En una jugada de tiro libre Alan Banegas remató directo al área y el delantero Yustin Arboleda cabeceó y anotó el gol para los Esmeraldas. Terrible error del arquero Aurinegro.



El Morazán estaba en llamas. A partir de ese momento los Catedráticos presionarion el acelerador. La desesperación comenzó a apoderarse de los locales.

Melvin Matamoros anuló un gol Verdolaga por una supuesta falta del Chama Córdoba sobre un adversario. La jugada queda para la polémica.

Cuando el partido estaba más bravo y lleno de intensidad llegó un cañonazo del Chino López que iba con intención de gol. Sin embargo la caprichosa impactó en el pecho del portero Denovan Torres. Luego Angel Tejeda pudo marcar el gol del empate al rematar con el arco desprotegido pero la defensa salvó angustiosamente.

A 7 minutos del final Zalazar cometió un penal y Arboleda lo falló. Kevin Hernández adivinó y salvó a los Catedráticos de lo que parecía el segundo gol Verde.

Posibles alineaciones:

Real España: Kevin Hernández, Odis Borjas, David Velásquez, Frank Arévalo, Allans Vargas, César Oseguera, Jhow Benavidez, Jorge Claros, Edder Delgado, Mario Martínez, Ángel Tejeda.

MARATHÓN: 25 Denovan Torres, 6 John Paul Suazo, 29 Bryan Johnson, 23 Johnny Leverón, 3 Samuel Córdova, 24 Yaudel Lahera, 16 Allan Banegas, 38 Bryan Martínez, 15 Kevin Espinoza, 8 Júnior Lacayo, 27 Yustin Arboleda.