El artículo de Octavio Carvajal: “Guerrilleros” de tripa

Octavio Carvajal

Un acto de desquicio sería comparar al exguerrillero tupamaro y expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, que gobernó su país de forma austera y noble con chiflados políticos catrachos que sentencian destrozar el país con “comandos armados” haciendo creer a adeptos ilusos que morirán en las calles para “salvarlos” del dominio. ¡Ridículos!



El más grande desaguisado que hemos oído en las últimas décadas. No cabe duda que se debe estar súper destornillado para salir con semejante pajarota. Estos nos quieren ver de retroceso por sus apetitos. ¿Será que demoliendo lo ajeno y lo público sale adelante una nación? En Honduras no tenemos guerrilleros ni de caricatura. La mayoría son de vientre.



Pillos

“Revolución contra un Estado ilegal”. Un vivo seguido por miles de tontos se cree redentor. Ni migas dejaron estos “combatientes” mamones a su paso letal por la burocracia. Inaudito que, a estas alturas, unos cuantos depravados hablen de “amparar al pueblo” montando “facciones de insurrección” con cabezas llenas de pus. ¡Pobres pendejos!



¿Será que fuman marihuana o el exceso de polvo les rompió la nariz? Insolentes, olvidan que son cuatreros. Se chuparon millones para los pobres haciendo piruetas equinas, volando cruzados y jactándose de expertos buceadores. Urgen botar un “régimen fallido” y en el sillón jamás fallaron a las citas de Joaquín “El Chapo” Guzmán. ¿Te acuerdas de su jet?



No hay duda que perder o estar fuera de las mieles públicas es fatal para los come cuando hay. Incendian las calles, buses, hoteles, hacen pactos con pandilleros, pintarrajean paredes de casas y comercios y juran que “es el camino correcto para tumbar a un ‘dictador’”.



¿Es esta la brecha ideal para remozar la libertad? ¿Qué empresarios apoyan su barbarie?

Dobles

Políticos sin honor y saqueadores del fisco ahora sueñan “comandos guerrilleros” para acabar –según dicen- con un régimen ilegal si hace diez años estos que exigen “democracia” fueron los primeros en dar cátedra de cómo volarse y violarse la Constitución de forma descarada para palmarse en el trono como falsos patricios.



“Rebeldes” cuando les chilla la panza, pero insaciables y soberbios con mando. “Guerrilleros” que llegaron al sillón bajo el conservadurismo. Así engañan a la inopia de sus bases. Quieren un país desangrado sin su sangre, convertido en selva, vernos peleándonos con garrote, a balazos y ustedes felices. ¡Bandoleros, gorrones!



“Subversivos” que con imperio no se bajan de la muralla china y derrochan lo público en los más caros comercios de Estados Unidos y Europa.“Guerrean” contra un “gobierno dictatorial” porque ustedes quieren dictar su pauta “revolucionaria” robando con la zurda. Abrazan a los faltos, se comen manzanas pedorras con ellos y luego se suben al jet. ¿Esta es su democracia?



Tifón

Parece que la “ideología” que hoy pregonan “mercenaria” es su mejor arma para mentir a incautos. Tienen –igual que la diestra- abogados, economistas, literatos, lumbreras, “sindicalistas” periodistas y “analistas” tirados de pulcros pero sus pasados están llenos de óxido. Igual que todos, saquearon la ENEE, Hondutel, el SANAA, el INA y paramos para no herirlos más.



Los únicos “comandos armados” que hemos visto son sus “gobiernos” donde roba el jefe, la consorte con apodo de “primera dama” los hijos, hermanos, primas, amantes y, si es posible, la prima a la que se la arriman. ¿Por asaltar se ufanan de guerrilleros? Deberían ser perreros porque todo lo que tocan lo jalan con sus uñas. Sediciosos con lo ajeno es lo que son.



Moña

Dejen de joder con sus locuras que ustedes nomás son “subversivos” de gorra, patrañeros, vividores del hilo de miseria parido por sus impúdicos actos de corrupción. Vivan unos seis meses en países con jefes “revolucionarios” y verán qué revolución de pobreza tienen a costillas de bandidos moteados.



Esta triste ruina es la que nos quieren meter para dormir como reyes por su “revolución” de tripas. Si nuestro consejo les sirve, ya no se la fumen verde ni se echen más coca como alimentos que por sus vicios ayuna la pobrería tajo de retorcidos mentales.