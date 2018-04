Kim Kardashian habla sobre la infidelidad que sufrió su hermana Khloé de Tristan Thompson

Kim Kardashian decidió no hablar tanto sobre el tema, pero si manifestó su molestia. Fotos: Instagram/Vídeo

Los Ángeles, Estados Unidos

La hermana mayor de Khloé Kardashian, Kim, está muy enojada con su cuñado Tristan Thompson, luego de que salieran a la luz imágenes de él besando a unas mujeres durante una fiesta.



La famosa mujer habló por primera vez en el programa de Ellen DeGeneres y dijo que por lo que el basquetbolista había hecho "todo estaba jodido".



Al ser interrogada, Kim dijo "No sé ni cómo describirlo. Realmente hemos apoyado a Khloé y todavía lo hacemos".



"Ella es muy fuerte y está haciendo lo mejor que puede. Es una situación muy triste", aseguró la esposa de Kanye West.



Sin embargo, dejó claro que tiene una regla con sus hermanos de que si hay un bebé involucrado ella no hablará y se mantendrá al margen.



"Trataré de no decir algo negativo, porque un día True (hija de Khloé) verá esto y que vea eso estaría mal", expresó.

Khloé se convirtió en mamá por primera vez, días después de que se conociera el escándalo sobre su novio Tristan.