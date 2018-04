Diego Vazquez: Olimpia es el que tiene tres torneos sin final

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Motagua busca escribir un nuevo capítulo de gloria contra Olimpia. “Va a ser un partido trascendental, muy difícil y contra el rival de toda la vida”, arrancó diciendo Diego Vazquez, quien se pasa los días analizando lo que puede plantear el domingo ante Olimpia.

La Barbie se pasó dos semanas en silencio, escuchando todo lo que se decía de esta semifinal. El turno de él llegó con una llamada de Zona: “Hay cosas que me causan risa como cuando dicen que el favorito para este partido es Motagua. Favorito las pelotas... en un clásico no hay favoritos ni nada, no importa cómo lleguemos ambos”.

Y es que el entrenador Nahún Espinoza cree que Motagua llega mejor, no solo por lo hecho este torneo, sino por su constancia de años.

Sin embargo, Diego lo ve así:

“No creo que seamos favoritos si perdimos contra los tres grandes, lo que pasa es que quieren pasarnos la presión a nosotros cuando el rival es el que tiene tres torneos sin llegar a una final”.

Estrategia o no, el entrenador de Motagua no se cree tantos halagos, “imagino que lo dicen para que nos confiemos, no se cuál es el sentido.

En esto hay que ser realistas, es una semifinal y es un clásico, pero no hay favoritos. Es un partido en el que tenemos que morderle la nuca a todos los jugadores para poder pasar. Nosotros no somos víctimas, somos ganadores. Si nos quieren ver así que lo hagan”.

Muy seguramente Motagua saldrá con la idea de quitarle la pelota a Olimpia para establecer sus condiciones en el campo.

Yo no soy de los técnicos que mandan a pegarle a los rivales, vamos a ir agresivos a la pelota. Vamos a jugar con la intensidad que amerita un clásico”. - Diego Vazquez

Vazquez desea transmitirle a sus jugadores ese sentimiento por la camiseta motagüense. “Es lo que siempre intentamos hacer, tener sensaciones y tratar de ganar, vivir cada pelota, la semifinal. Hemos disfrutado el camino y tenemos un nuevo desafío y Motagua está en un momento importante. Queremos clasificar a la final número siete y me gusta ese número, es mágico para nosotros”, reconoció.

De la metamorfosis que ha tenido Olimpia con la llegada de Nahún Espinoza, opinó: “ha cambiado, todos los técnicos tienen su forma de pensar y de ver el fútbol, yo no hablo mucho del rival, lo respeto, pero me centro en mi equipo. Lo que hablo de Olimpia se lo digo a lo interno a mis jugadores para tener las precauciones y aprovechar sus debilidades”.

Inolvidable remontada

En la semifinal del torneo anterior, el Ciclón sufrió durante 135 minutos cuando estaba cayendo 3-0 en la serie, pero luego Marco Tulio Vega y Rubilio Castillo emparejaron los cartones y de esa forma clasificaron a la final.

“De la semifinal pasada el recuerdo que tengo es espectacular, ese recuerdo no lo olvidaré jamás. Remontamos un 0-3 en contra, en 20 minutos. El otro día escuché a Menotti opinar sobre la llave Manchester City-Liverpool y dijo que ‘un 2-1 sí era remontable, pero un 3-0 es muy difícil’. Para nosotros haberlo logrado es inolvidable, queda en la historia y creo que ni cuando yo era jugador lo había vivido”.

No obstante, en el último clásico, el Motagua perdió 0-1 con un autogol y pudo haber sido peor. “Tiene méritos el rival, nos superaron, nos ganaron bien y ese recuerdo es bueno para ellos. El resultado es un impostor. Siempre que uno pierde y habla después suena como a excusas, pero sí nos superaron”.

Una realidad es que el Azul puede clasificar a la final con dos empates. “No, eso no existe, es una ventaja que si la querés aprovechar la dejás escapar. Cuando apostás por necesidad perdés por obligación. Vamos a salir a ganar. Ya nos conocemos con el vecino, somos viejos conocidos. Vengo enfrentándolos desde hace nueve torneos”.

Lo que sí le preocupa al argentino es el tema arbitral, “espero que Rebollar esté iluminado y que designe a un árbitro y asistentes imparciales. A Héctor Rodríguez, Armando Castro y a Jack El Destripador no los quiero ni ver. No quiero apelar ni al recuerdo ni a la estadística. No voy a ser mal pensado con los réferis”.

Y siguió con el análisis: “Tengo nueve torneos en este equipo y el 80% de las veces que se han equivocado los árbitros ha sido en contra de nosotros. A Marathón le pitaron como 10 penales este torneo. Los soplan en el área y es penal a favor del Verde. La estadística dice que a Marathón y a Olimpia es a los que más penales a favor les pitan. Pero si hablás de ellos te va mal y si no también”.