El príncipe William y Kate Middleton llaman a su tercer hijo Louis Arthur Charles

Londres, Inglaterra

Tras cuatro días de espera e intensas especulaciones, el príncipe William y su esposa Kate, duquesa de Cambrigde, anunciaron este viernes que llamaron a su tercer hijo, nacido el lunes, Louis Arthur Charles (Luis Arturo Carlos).



"El duque y la duquesa de Cambridge se complacen en anunciar que llamaron a su hijo Luis Arturo Carlos", indicó un comunicado del palacio de Kensington, su residencia oficial. "El bebé será conocido por el nombre de Su Alteza Real el príncipe Luis de Cambridge", precisa el texto.



La elección del nombre Luis es una sorpresa, ya que las apuestas apuntaban hacia Arturo, Alberto, Jaime y Felipe.



El nombre rinde tributo al tío bisabuelo del príncipe William Lord Luis Mountbatten, el último virrey de la India británica, asesinado por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1979 con una bomba a bordo del barco en el que se desplazaba.



Louis es el nombre número 71 en popularidad para los niños en Inglaterra y Gales.



Su tercer nombre es en honor al abuelo del pequeño, el príncipe Carlos, heredero al trono.



El niño, quinto en el orden de sucesión al trono británico, nació el lunes en el hospital St Mary's de Londres. Pesó 3,8 kg y el parto se desarrolló sin problemas.



La duquesa Kate abandonó el hospital solo unas horas después, y se dirigió en coche junto al príncipe William y al recién nacido al Palacio de Kensington.



Al final hubo que esperar cuatro días para conocer el nombre del recién nacido. El jueves por la noche, el príncipe William, de 35 años, dijo a la prensa que aún "trabajaban" en esta cuestión, e indicó que tanto el bebé como su mamá estaban "en forma".



De baja de sus funciones reales oficiales, Kate, de 36 años, no asistirá a la boda de su cuñado, el príncipe Harry, con la actriz estadounidense Meghan Markle, el 19 de mayo en Windsor.



El pequeño Luis tiene dos hermanos mayores: Jorge, de 4 años, y Carlota, de 2.



El recién nacido tendrá el título de príncipe gracias a que la reina Isabel II cambió las normas en 2012 para asegurar que todos los hijos de William tengan el mismo título, no solo el primogénito.



Además, es el primer monarca varón que no adelantará a su hermana mayor en el orden de sucesión al trono, tras una reforma.