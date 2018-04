Este viernes será el día más caluroso del año

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los hondureños experimentarán este viernes el día más caluroso del año. Las altas temperaturas se harán sentir producto del paso del sol por cenit.

El fenómeno ocasiona que los rayos solares impacten perpendicularmente sobre la superficie de la tierra.

Este evento es propio de las zonas tropicales y ocurre en primera instancia entre los meses de abril y mayo, y posteriormente en el mes de agosto.

Al registrarse este tipo de fenómenos, los objetos que se encuentran perpendiculares a la superficie no proyectan ningún tipo de sombra.

“Durante los últimos días del mes de abril y principios de mayo se registrarán temperaturas máximas de hasta 41 grados centígrados”, advirtieron las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo a los análisis del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), los rayos del sol caerán perpendicularmente sobre la superficie de la tierra, en suelo hondureño, cerca de las 11:35 AM y 11:45 AM en el oriente, entre las 11:45 AM y 12:00 M, en el resto del país. Las temperaturas más altas se registrarán en los valles y zonas costeras.

“Lo importante es que la gente tome las medidas de precaución y no se exponga a períodos de tiempo prolongados bajo el sol, debemos cuidarnos todos los abriles de todos los años”, expresó Francisco Argeñal, jefe de hidrometeorología de Cenaos.

Las zonas que se verán afectadas por la radiación solar son las ciudades de Choluteca, Nacaome, Tegucigalpa y Yuscarán, Asimismo, Intibucá, Comayagua, Ocotepeque, Juticalpa, Gracias, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara.

Las temperaturas que se registrarán durante este período son de 37 a 38 grados en Comayagua y valle de Sula, de 34 a 35 en la zona norte y Catacamas, de 30 a 33 grados en el occidente y de 32 a 34 en la zona central del país.