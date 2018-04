Inesperado beso entre Ana María Polo y Catherine Siachoque en los Billboards 2018

Las Vegas, Estados Unidos

Dicen por ahí que "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas" y en la entrega de los Premios Billboard 2018 a la música latina en "la ciudad del pecado" cobró forma de la manera que quizá nadie se esperó.



Todo sucedió cuando la reconocida abogada del programa "Caso Cerrado", Ana María Polo y la escultural actriz colombiana Catherine Siachoque le dieron inicio a la tan ansiada ceremonia.



Completamente entusiasmada, Ana María Polo se dirigió al público con un "¡¡¡Buenas noches Miami!!!", ante las risas de su compañera, quien enseguida agregó un "Buenas noches Las Vegas!!



"¿Las Vegas? No, no, no, no. Ay Dios mío, es que tantos años diciendo lo mismo, en Miami, y el cambio de hora, esto no está fácil", intentó justificarse la conductora por el error.



Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, dijo: "pero lo que pasa en Las Vegas…" siendo esta, la frase que le dio paso al beso que le plantó en la boca a su compañera.



Y como si nada hubiese pasado, las brillantes y guapas mujeres con completa naturalidad finalizaron con "¡¡¡Se queda en Las Vegas!!!", al unísono, ante la sorpresa y el aplauso de todos los presentes.



Al parecer la famosa frase no es tan cierta, pues el beso entre Polo y Siachoque ya está generando una infinidad de comentarios en redes sociales.