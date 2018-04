Joven de Honduras realizará una pasantía con la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada

Tegucigalpa, Honduras

Talentosa, disciplinada y perserverante, esas son las tres palabras que caracterizan a la estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico en el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec) de Tegucigalpa, Meilin Toro Quan.



A sus 22 años de edad, la apasionada por el arte y la natación fue elegida por la famosa diseñadora de modas y empresaria española, Ágatha Ruiz de la Prada, para que realice la práctica profesional en su empresa ubicada en Madrid, España.



En entrevista con diario EL HERALDO, Meilin Toro Quan, explicó cómo surgió tan valiosa e importante coyuntura, que sin duda alguna llegó para cambiarle la vida. "Conocí a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada hace dos años cuando ella vino para el 'Fashion Week Honduras' y ahí tuve la oportunidad de hablar con ella".





La hondureña Meilin Toro Quan, aprovechó la visita de la empresaria española, Ágatha Ruiz de la Prada al 'Fashion Week Honduras' en 2016.







La tenaz chica dejó con claridad que esa fue la ocasión idónea para comentarle a Ruiz de la Prada sobre la carrera que cursa, quien le dijo que Madrid es un buen lugar para estudiar y hacer prácticas de diseño gráfico y en seguida le ofreció hacer una práctica en su empresa.



Ahora que Meilin está a punto de finalizar sus estudios universitarios, decidió tomar la tan anhelada e inolvidable oportunidad de realizar su práctica profesional con la prestigiosa empresaria, así que sin pensarlo dos veces, envío su portafolio y curriculum vitae a la empresa y días después recibió la carta de aceptación.



"Cuando recibí la noticia, no me lo esperaba y todavía sigo pensando que es un sueño, aún no me la creo", confesó Quan a EL HERALDO. Además, agregó que ha seguido la carrera de la española desde muy pequeña, "aún recuerdo cuando la vi en la televisión por primera vez", dijo.



Al parecer, en la talentosa catracha ha aumentado la esperanza y el deseo de aprender nuevas cosas que quizá en su momento no pudo durante su carrera, teniendo en cuenta que podrá conocer personas que estén en su mismo rubro que le ayudarán expandir sus conocimientos.



Campaña de apoyo

La estudiante y nadadora, viajará el 20 de junio a Madrid del presente año, por lo que ha creado una campaña para recaudar fondos a través de la venta de camisetas que ella misma ha diseñado y que según Meilin, han tenido una gran aceptación.



A su vez, la joven aprovechó la entrevista para invitar a todos los lectores de EL HERALDO a que luchen por sus sueños y que no pierdan las oportunidades que la vida les presenta, de igual manera compartió el link de su campaña en GO FOUND ME para cualquier donación que la población hondureña desee realizar.