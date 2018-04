Alejandra Rubio responde a rumores de haberse colocado implantes de seno

Tegucigalpa, Honduras

La joven presentadora del canal hondureño HCH, Alejandra Rubio, sorprendió el miércoles al reaparecer en las pantallas con un notable cambio en su cuerpo.



La bella catracha, que se prepara para participar en el concurso de belleza Miss Honduras, lució un vestido con un escote pronunciado que generó la duda entre los televidentes de si se había operado el busto o no.



Ante la necedad de los fans de Alejandra, el director del programa, Eduardo Maldonado, se atrevió a consultarle directamente si se había puesto implantes. A lo que ella prefirió responder con una negativa.



"Lo que pasa es que ahora uso ropa un poco más escotada", dijo entre risas, pues asegura que está tratando de cuidar más su imagen con miras en el certamen de belleza.



Alejandra aseguró que se ha cuidado más de lo normal su cabello, sus dientes y la piel, pero que no ha acudido a las intervenciones quirúrjicas.



Por lo que justificó su cambio con que "ahora he decidido utilizar ropa más sensual".