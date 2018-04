Arsenal-Atlético y Marsella-Salzburgo por la final de la Europa League

París, Francia

Dos habituales de la Champions que aspiran a un título que arregle su año, el Atlético y el Arsenal, disputan en Londres la ida de las semifinales de la Europa League, que se completan con el duelo entre el Marsella, a gran nivel en este final de temporada, y el Salzburgo.



En el Arsenal Stadium la velada estará marcada por la despedida europea de Arsene Wenger. El duelo de este jueves será el último continental que dispute en casa como técnico de los Gunners tras 22 años. Tratará de marcharse a lo grande, con su primer título europeo.



Enfrente un Atlético, finalista de la Champions en 2014 y 2016, que regresó a una competición que ganó en 2010 y 2012 tras caer en la fase de grupos de la máxima competición.



"Vamos (a Londres) con la idea de marcar y no encajar, con la idea de ganar el partido, no encajar y marcar cuantos más goles posibles. Ya veremos si lo conseguimos", adelantaba el domingo el portero del Atlético, Jan Oblak.



Su técnico Diego Pablo Simeone no dudó en reservar el pasado fin de semana a pesos pesados como Antoine Griezmann o Koke.



Será la primera vez que el Atlético se enfrente al Arsenal en competición oficial en Europa y, en principio, las estadísticas hablan en favor de Diego Simeone, que en sus tres partidos en Inglaterra al frente del Atlético nunca ha sido derrotado (una victoria y dos empates).



Pero el 'Cholo' tendrá que lidiar con bajas sensibles como son las del lateral Juanfran, que sufrió un problema muscular en el partido contra el Betis, y del delantero Diego Costa, que sigue reponiéndose también de molestias musculares.



El Arsenal, por su parte, ha puesto en la Europa League, al igual que hizo el Mánchester United el pasado año -a la postre campeón-, todas sus esperanzas de estar en la Liga de Campeones la próxima temporada. Una victoria en la segunda competición continental le permitiría lograr un billete.



- Luiz Gustavo, un líder -

En Marsella el Estadio Velodrome ha vendido sus 67.000 localidades para recibir al Salzburgo, en una competición que ha desatado la locura en la ciudad francesa.



Incluso el Marsella precisó en un comunicado que podría haber llenado tres 'Velodromes' debido al interés de los hinchas por comprar entradas.



En lo deportivo, el técnico local Rudi Garcia no podrá contar con un titular fijo, el japonés Hiroki Sakai, con un problema en la rodilla izquierda que sufrió ante el Lille (5-1) el pasado fin de semana.



Patrocinado por la famosa marca de bebidas energéticas Red Bull, el Salzburgo, sorprendente semifinalista, no cuenta con ninguna estrella reconocible. Su estrategia es desarrollar jóvenes talentos para luego venderlos a las grandes escuderías europeas.



Primer club austriaco en estas alturas de la competición desde 1996, el Salzburgo cuenta por ejemplo con el medio maliense de 22 años Diadié Samassékou, al que pretende precisamente el Marsella.



El único equipo francés que ha ganado la Liga de Campeones (1993) puede contar con el excelente momento de forma de Florian Thauvin y Dimitri Payet, sus dos atacantes internacionales, que además se juegan estar en el Mundial con los Bleus.



En la organización destaca el brasileño Luiz Gustavo, que ha enamorado a la afición del Marsella en su primera temporada. En ocasiones ha tenido que jugar como central y también se ha mostrado a un gran nivel.