VÍDEO: Bombero revela que presintió tragedia donde murieron dos de sus compañeros

Tegucigalpa, Honduras

"Yo tuve un presentimiento de que iba a suceder algo", fueron las palabras de uno de los bomberos que formaba parte del grupo que intentó apagar el incendio en La Montañita, carretera a El Paraíso, oriente de Honduras, donde dos miembros del Cuerpo de Bomberos perdieron la vida producto de las llamas.

El desgarrador testimonio del teniente Barahona se ha vuelto viral, pues entre lágrimas y una notable consternación revela en un vídeo que antes del fatal incendio advirtió a su mejor amigo, José Vargas, uno de los bomberos fallecidos, que algo malo pasaría.

"Tuve un presentimiento de que iba a suceder algo y le dije a un compañero mío, que lamentablemente murió, que yo presentía algo, que se saliera, pero regresó abajo solo a fracasar", relató entre lágrimas el experimentado bombero que lleva 44 años dentro de la noble institución.

El teniente bombero, de 63 años de edad, no pudo contener el llanto al recordar el momento en que sus excompañeros perdieron la vida al querer combatir el incendio, pero también agradeció haber salido con vida.

"Le doy gracias a Dios que salí con vida, pero están mis compañeros muertos, no hallo qué hacer, no hallo cómo decirle a las familias, a uno de ellos, mi mejor amigo -José Vargas-, le tomé fotos; imagínese y ahora está muerto, no hallo qué decir", dijo el señor que con su llanto ha tocado los corazones de los hondureños, que reconocen la noble labor de los apagafuegos.

"De 11 que llegamos solo vamos a salir cinco", dijo el teniente, quien al momento de la entrevista creyó que el número de víctimas mortales era cinco, pero al final fueron dos y seis heridos.

El Cuerpo de Bomberos lamenta la partida de dos de sus miembros, quienes perdieron la batalla frente a las llamas ejerciendo su labor y quedando en la memoria de los hondureños como dos verdaderos héroes.