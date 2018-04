“Mi papá no tenía enemigos”, dice hijo del directivo de Platense asesinado en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras

Consternación y dolor invadió el miércoles al pueblo porteño al despedir a Geovanni Humberto Marie Santos, uno de sus hijos predilectos, quien fue asesinado por un sicario frente a su empresa.

Marie Santos, aparte de ser empresario, se desempeñó como gerente financiero del Club Deportivo Platense.

Geovanni Marie Aguilar, hijo del fallecido, manifestó que su padre era una persona muy conocida, tenía mucha proyección social, deportiva y daba apoyo a las comunidades. “Mi papá no tenía enemigos, estamos sorprendidos, no queda más que esperar a la justicia divina, mi padre nos enseñó a salir adelante, pero no a cómo extrañarlo”.

Eduardo Ramírez, director del Club Deportivo Platense, relató que Geovanni era como su hermano, “estamos consternados y sentimos impotencia por lo sucedido; manejaba todas las finanzas del equipo de sus amores”.

El crimen ocurrió el pasado martes a eso de las 10:30 AM, cuando un individuo llegó a la empresa de Marie y le disparó tres veces, mientras el dirigente deportivo quedó malherido y falleció minutos más tarde.

En un vídeo de cámaras de seguridad se observa cuando el homicida entra a las oficinas de la empresa.

Con un retrato hablado del victimario, la Policía ya anda tras la pista del gatillero.

Raúl Martínez, jefe policial en Puerto Cortés, manifestó que desde el momento que ocurrió el hecho asignaron equipos de inteligencia policial y ya tienen fuertes indicios de los hechores.

“Tenemos fotografías, vídeos y otras evidencias que han ayudado en la investigación, por lo que ya se han ejecutado operaciones para la identificación y captura de estas personas”, explicó el oficial.

Descartan el robo y extorsión como motivos del asesinato y como principal hipótesis manejan las enemistades personales.