Diputados pretenden recetarse un aumento a su salario mensual

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los diputados del Congreso Nacional (CN) buscan aumentarse el salario que reciben mensualmente por sus labores legislativas.

La pretensión impulsada por la junta directiva y que goza del consentimiento de congresistas de todas las fuerzas políticas coincide con el congelamiento de los recursos que recibían a través del Fondo de Desarrollo Departamental y además con la eliminación de los subsidios para ayudas.

Una fuente ligada al Poder Legislativo confirmó a EL HERALDO que hace unas semanas atrás se venía estudiando una proposición para que se aumentara el salario de los congresistas entre 40 a 50 mil lempiras, es decir, un ajuste de casi un 100 por ciento.

El incremento salarial abarcaría a los legisladores de las bancadas de la oposición política, con quienes ya se había planteado la pretensión que aún no se ha concretado.

Un diputado propietario gana 55,000 lempiras mensuales, pero los montos varían según el cargo que ostente en la directiva, donde el presidente es el que más dinero percibe, con un ingreso mensual de alrededor de 93,000 lempiras.

En el caso de los diputados suplentes no todos obtienen una paga, solo aquellos que son integrados por el titular del Legislativo, quienes reciben un sueldo de 20,000 lempiras. Al mes la pagaduría del CN destina 1,223,999.97 millones de lempiras en la retribución de los parlamentarios por sus puestos.

Diputados que ya tienen varios períodos en el Congreso aseguraron a EL HERALDO que la remuneración que reciben sigue siendo la misma. Desde finales de enero de este año, la Secretaría de Finanzas (Sefin) determinó congelar el Fondo Departamental a raíz de la polémica generada por el manejo de recursos públicos de parte de los diputados.

20 mil lempiras fue la propuesta mínima de aumento salarial

Mientras que el pasado 12 de abril se eliminaron los subsidios vía moción para los legisladores por el revuelo y críticas que generó la repartición de 50,000 lempiras para diputados propietarios y la mitad para los suplentes como subvención para ayudas personales y proyectos en sus comunidades previo a la Semana Santa.

Algunos parlamentarios consideran que su salario es objeto de múltiples deducciones y justifican que ya es tiempo de recibir un incremento salarial. Aunque en el pasado Congreso se determinó que se iba a deducir el día no trabajado a los congresistas faltistas, al final no se hizo y tan solo fue una medida disuasiva. Hay diputados propietarios que no van a las sesiones por mucho tiempo, solo asisten esporádicamente y en su lugar envían al suplente para que ocupen su lugar en la Cámara Legislativa.

Adherirse al salario

El congresista del Partido Liberal, Harry Panting, sugirió que “en vez de estar dando un subsidio mejor se lo adhieran al salario del diputado para que haga lo que quiera con eso y no tenga que estar liquidando un fondo”.

De su lado, el vocero de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, admitió que con todo y deducciones lo que recibe hoy en día son unos 41,000 lempiras y cuando fungió como suplente devengaba 17,000 lempiras. Señaló que a aquellos legisladores que no acuden a las sesiones no se les debería de pagar de forma íntegra su sueldo, debiéndoseles descontar los días no trabajados.

“El año pasado hubo un pequeño aumento, pero no en el salario, sino en los gastos porque algunos diputados les toca invertir bastante porque vienen de largo, tienen que pagar hotel”, informó la jefa de bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, a EL HERALDO.

Puntualizó que estos gastos son parte del salario destinado para transporte y traslado de los legisladores que son del interior de la nación y tienen que movilizarse a la capital los días que se convocan las sesiones legislativas.