Inglaterra pierde a Oxlade-Chamberlain para el Mundial

Liverpool, Reino Unido

El volante inglés Alex Oxlade-Chamberlain quedó descartado el miércoles para la Copa Mundial de Rusia 2018 tras sufrir una lesión de ligamentos en la rodilla en el partido con Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones ante la Roma.



Oxlade-Chamberlain debió ser retirado en camilla a los 18 minutos del duelo disputado el martes en el estadio Anfield.



El centrocampista de 24 años fue evaluado por Liverpool, que indicó que no podrá recuperarse a plenitud hasta la próxima temporada.



No solo se perdería una posible final de la Liga de Campeones — Liverpool venció 5-2 a la Roma el martes en el duelo de ida — sino que no podrá viajar al Mundial de Rusia, dos años después de quedar fuera de la

Eurocopa por otra lesión de rodilla.



También se lastimó la rodilla en la antesala al Mundial de Brasil 2014. Fue convocado al equipo, pero no jugó en ninguno de los tres partidos.



“No hay un plazo específico para su retorno en este momento”, dijo Liverpool en un comunicado.



Oxlade-Chamberlain se había convertido en una pieza figa en el equipo del seleccionador inglés Gareth Southgate por su buen rendimiento en Liverpool tras llegar procedente de Arsenal al final del mercado de pases del verano pasado.



Se daba como hecho que estaría en el once titular de Inglaterra, que debutará en el Mundial ante Túnez el 18 de junio.



Liverpool también queda menguado en su zona de volantes para el tramo final de la temporada, con Emre Can y Adam Lallana fuera de acción por lesiones.



“Vamos a tener que ser creativos para los próximos partidos”, dijo Klopp tras la victoria ante la Roma.