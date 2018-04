Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este jueves 26 de abril

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) publicó la lista de los cortes del servicio eléctrico que habrá este jueves 26 de abril en varias zonas del país.



En algunos sectores no se tendrá luz por más de 8 horas y en otros se cortará por varios minutos.

Aquí el listado:

San Lorenzo, Valle de 9:00 am a 10:00 am y 4:00 pm a 5:00 pm

Lufusa I, II, II



San Lorenzo, Valle de 9:00 am a 5:00 pm

Las Delicias

El Tambor

Hacienda Los Mangos

La Majada

Laure Abajo y Arriba

La Criba

Petro Sur

11 Batallón

Fábrica de Cementos Argos

Pavana

Empacadora Empasa

Puerto Henecán

Barrio San Antonio

Gracias a Dios

Barrios Brisas del Mar

Plaza Mamrina

Empacadora Pacific de Valle

Empacadora San Lorenzo

Barrio San José

Barrio El Centro

Barrio Buenos Aires

La Pista

Barrio Buena Vista

Colonia Obrera

Barrio 17 de Septiembre

Aldea El Comercio

Colonia Brisas del Norte

Aldea El Caimito

Corinto

Barrios Enmanuel

Puerto de la Brea

El Polvo

Nagarejo

El Vado

Los Comales

Macuelizo

El Espino

Melonera Miguel Molina

El Tololar

El Chilcal

La Montaña

El Corcobado

Las Gaviotas

Playa la Guayaba Dorada

Playa Blanca

Puerto Sierra

Coyolito

Barrios de Amapala

El Centro

La Máquina

La Ceibita

Las Crucitas

Carao Pando

Aldea Playa Grande

Aldea Caracol

El Carmen

Islitas

San Pablo

Licona

El Ojochal

Punta Onda y,

Zonas aledañas



Nacaome, Valle de 9:00 am a 5:00 pm

Colonia La Flor

El Guayabo #1

Bañaderos

El Obraje

Jicaro Galán

Nacaome

Aldea El Chiflón

San Francisco de Coray

Aldea Cerro Grande

Aldea Las Vegas

La Libertad

San Miguelito

Alubaren

Reitoca

Curarén

San Marcos de Curarén

Paso Real

Rincón del Terreno

Aldea La Arada

Aldea El Cubulero

El Pozo Sarco

Playitas

La Sonora

Los Amates

Playa Grande

Santa Lucía

Langue

Las Lajas

El A,atilo

Aldea Piedras Blancas

El Chorro

El Portillo

Los Almendros

Santa Rita

Los Horcones

El Chocolate

La Peña

Agua Blanca

San José de los llanos

El Ocotillo

Guajiquiro y,

Zonas aledañas

San Pedro Zacapa de 8:30 am a 4:00 pm

San Pedro Zacapa

Agalteca

El Ocote

Agua Zarca

El Tablón

Plan de Encima

El Barrial

Aguacaliente

Azacualpa

Crucitas

La Boquita



Santa Rita de 8:30 am a 3:30 pm

Finca Guanchias

Finca Santa rita

Colonia Cecilio Caballero 1,2 y 3