Temperaturas en Honduras aumentan por radiación solar

Tegucigalpa, Honduras

Las frases, ¡qué calor hace! o ¡qué fuerte está el sol! se seguirán escuchado en Honduras y no precisamente porque el verano aún afecta al país sino por la radiación solar.



La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) explicó que desde este miércoles los rayos del sol caen perpendicularmente sobre la superficie de la tierra, es decir de forma más directa.



Este fenómeno se observa a nivel mundial, pero en el caso de Honduras las fuertes temperaturas se sentirán entre las 11:35 a 11:45 de la mañana en el oriente y entre las 11:45 de la mañana a 12:00 del mediodía en el resto del país.



La ciudad de Choluteca comenzó a sentir desde este miércoles el aumento de temperatura, mientras que en Nacaome se espera que este 26 de abril se registre más calor de lo normal.



Tegucigalpa y Yuscarán esperan el aumento de temperaturas el próximo 27 de abril, Intibucá el 28, Comayagua, Ocotepeque, Juticalpa y Gracias el 29, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara el 30 de abril.



Para el 1 de mayo las zonas afectadas serán Yoro y Puerto Lempira. Mientras que San Pedro Sula, La Ceiba y Trujillo sentirán la radiación el 2 y 3 de mayo.

La ciudad insular de Roatán espera este fenómeno el 5 de mayo, no obstante ese fin de semana se podría registrar una vaguada.



Copeco informó que las temperaturas serán de entre 37 a 38 grados en Comayagua y Valle de Sula, de 34 a 35 en la zona norte y Catacamas, de 30 a 33 en el occidente y de 32 a 34 en la zona central.



Recomendaciones

“Lo importante es que la gente tome las medidas de precaución y no se exponga a períodos de tiempo prolongados bajo el sol, debemos cuidarnos todos los abriles de todos los años” indicó Francisco Argeñal, jefe de hidrometeorología de Copeco.



Las autoridades también informaron que los hondureños deberán de tomar las siguientes medidas:

-Hidratarse debidamente.

-Utilizar prendas de vestir blancas o colores claros y que cubran la mayor cantidad de piel.

-Usar gorras, anteojos con protección UV, sombrillas o cualquier objeto de bloqueo solar.

-Aplicar bloqueador solar a la piel expuesta.