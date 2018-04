Kayne West, esposo de Kim Kardashian, declara su "amor" por Donald Trump

Nueva York, Estados Unidos

La superestrella del rap Kanye West, conocido por su conservadurismo, redobló el miércoles su apoyo al presidente Donald Trump, al tuitear su "amor" por el presidente e insinuar sus propias ambiciones políticas.



Después de una semana, el maestro de llamar la atención regresó a Twitter, su plataforma favorita, y la de Trump, una año después de desaparecer de la esfera pública tras cancelar una gira para tratarse de una crisis mental.



En una serie de tuits punzantes, muy al estilo de Trump, el rapero y diseñador de 40 años anunció la publicación de dos nuevos álbumes, alardeó del ritmo de ventas de su línea de calzado y mostró su admiración por la conservadora conductora de televisión Candace Owen.



Después de haber recibido fuertes críticas en la red por su inclinación política, West tuiteó: "No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la multitud no puede evitar que lo ame".



"Ambos somos energía de dragón. Es mi hermano. Quiero a todo el mundo. No estoy de acuerdo con nada de lo que hace nadie. Eso es lo que nos hace individuales. Y tenemos el derecho de pensar independientemente".

Trump, que rara vez saluda a los famosos por sus puntos de vista, respondió al mensaje del rapero: "Gracias, Kanye. Genial!".



West también habló de la rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton: "No le digo a ningún seguidor de Hillary que no apoye a Hillary. Yo también amo a Hillary".



El rapero también subió a la red social una foto de sí mismo en la que lucía una gorra roja con el eslogan de Trump "Make America Great Again".



West también desató las especulaciones sobre su futuro político al tuitear "2024", año en el que se celebran elecciones presidenciales.



El rapero se hizo un nombre en el mundo de la música por su hip-hop reflexivo, un éxito que comienza con "The College Dropout".



Su primera incursión en la política la hizo en 2005, cuando dijo que el entonces presidente, George W. Bush, "no se preocupa por los negros", tras la caótica reacción del gobierno al huracán Katrina en Nueva Orleans.



Poco después, en 2016, West expresó su apoyo a Trump, la misma noche en que hizo una serie de declaraciones extrañas, como acusar al magnate del rap Jay-Z de tratar de matarlo.