Honduras: Como juez y parte actúa el Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia

Unidad Investigativa El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (Codipani) se recetó una autoinvestigación para, según sus miembros, dar respuesta a una serie de irregularidades que han venido ocurriendo al interior del Pani.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO puso al descubierto el pasado lunes cómo una especie de cartel al interno del Pani trafica con la venta de los llamados “números especiales” en una ventanilla donde se comercializa la Lotería Menor de manera pedaceada.

Eran alrededor de 40 números los que hasta el fin de semana pasado se imprimían cada semana y se vendían sin control a un pequeño grupo de mayoristas, catalogados como “vendedores independientes” y que nada tienen que ver con las asociaciones de vendedores que contempla la ley.

Según los datos recabados por el equipo de investigación de EL HERALDO, algunos de esos “vendedores independientes” son parientes y amigos de funcionarios del Pani.

Incongruencia

Fuentes al interno del Pani afirmaron a la Unidad Investigativa que fue el mismo Codipani, ente que ahora anuncia la “intervención”, el que aprobó hace dos años la apertura de la ventanilla por la que se vendían los números y cuyo cierre fue ordenado por ellos el pasado lunes.

De igual manera, la Unidad de Planificación, de Auditoría Interna y el Sindicato de Trabajadores del Pani pidieron meses atrás al Codipani que cerraran la famosa ventanilla, pero ese ente no atendió las recomendaciones. Debido a ello se colige que el Codipani ha estado al tanto de todas las irregularidades.

Aprobó los aumentos

Este mismo órgano fue el que aprobó los aumentos selectivos para la Junta Directiva del Pani a partir de 2017, cuando la directora Golda Santos y el subdirector Jorge Coello Herdocia tuvieron un incremento de 20,000 lempiras.

Asimismo, la Ley Orgánica del Pani, en su artículo 17, establece que el Codipani es el responsable de formular la política general de esta entidad y de aprobar sus programas de trabajo, de acuerdo con los planes operativos anuales de desarrollo económico y social del gobierno de la República.

La ley también contempla que se encargará de supervisar el funcionamiento general del Pani, evidenciando de esta manera que los funcionarios que lo integran deben estar al tanto de todo lo que ocurra en la institución.

Entre esas irregularidades está también el hecho de que la gasolinera en la que se abastecen los carros del Pani es administrada por familiares de Santos, la actual directora.

La Oficina de Transparencia justificó que la gasolinera de la familia de Santos tiene 25 años de estar brindando este servicio.

La autointervención

A eso de las 10:00 de la noche del lunes anterior, el Codipani, junto a las actuales autoridades, terminaron una maratónica reunión en la que definieron una línea de trabajo para salir del atolladero.

A las 11:00 de la noche del mismo lunes circuló un comunicado oficial del Pani dando a conocer las determinaciones tomadas.

“En esta fecha se ha procedido a conformar una comisión especial para supervisar, transparentar y rendir cuentas sobre la comercialización de la Lotería Nacional de Honduras que se ha llevado a cabo hasta el presente”, reza el documento en su segundo párrafo.

La comisión quedó conformada por personal especializado de las diferentes instituciones que integran el Codipani, es decir, las mismas autoridades que rigen al Pani.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO intentó conocer quiénes integran la comisión y su opinión, pero no atendieron ni contestaron las llamadas.

Esta comisión recibió un plazo de siete días calendario para que rinda un informe sobre las evaluaciones, es decir, que el martes de la próxima semana tienen que mostrar sus hallazgos.

La comisión se encargará de evaluar las decisiones, los alcances de la ley de la institución, la toma de decisiones y resoluciones efectuadas por la dirección ejecutiva con respecto a la comercialización, especialmente de la Lotería Menor o “Chica”.

Asimismo se ordena revisar la información que se haya subido al portal de transparencia hasta ahora y responder a la solicitud de información que demanda la ciudadanía y los medios de comunicación con base en el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El Codipani también demanda a la comisión revisar los alcances de las auditorías practicadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en 2014 y 2018 y si se han cumplido las recomendaciones y pliegos de responsabilidades emanadas del mismo.

El TSC no audita al Pani de forma general desde el 2009, cuando publicó su último informe que abarcó al gobierno del expresidente Manuel Zelaya.

En el TSC confirmaron que hasta este año esperan terminar una auditoría en el Pani, que abarque del año 2010 al 2017.

Cierre temporal

El mismo comunicado también detalla que se ordenó “suspender temporalmente la ventanilla de comercialización al interior del Pani”.

“Lo que están haciendo no es correcto, ellos no son entes contralores ni tienen la capacidad para investigar todo lo que pasa aquí, no es posible que sean juez y parte”, se quejó una fuente del Pani, que prefirió no ser identificada.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO conoció que por medio de las mismas autoridades se está creando un grupo de choque para exigir que se reabra la ventanilla, justificando las pérdidas que están experimentando.

Además, que se proceda a comercializar los números especiales para los sorteos de este mes y el próximo debido a que ya están impresos y temen que se busque la forma de sacarlos al mercado antes del domingo.