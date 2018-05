El Tribunal Superior de Cuentas anuncia auditoría a diputados del período 2012-2017

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, confirmó este martes que se lleva a cabo una auditoría de fondos manejados por diputados del Congreso Nacional del período 2012-2017.

"La auditoría abarca todo e inicia del 2012 a 2017 (...) vamos a tener las notificaciones correspondientes para quienes tengan responsabilidades civiles o penales", advirtió el presidente del TSC.

El titular del Tribunal agregó que los resultados de la auditoría serán comunicados a la Procuraduría General de la República (PGR) o al Ministerio Público (MP) en el tiempo estipulado.

"Se promedió 10 a 12 meses de la auditoría fiscalizadora financiera donde busca responsabilidad civil o penal", dijo Rodríguez, confirmando la investigación a los parlamentarios.

"Los diputados que se han presentado son muy pocos, nosotros tenemos la información fuerte que es Finanzas, donde a ellos le fueron entregados los fondos. Ahí están los nombres de los diputados, las liquidaciones que presentaron las ONG y ya con ese informe los auditores nuestros se van a presentar a los lugares que ahí dice que hicieron los proyectos y vamos a verificar si los hicieron o no", detalló Ricardo Rodríguez.



El magistrado reveló que apenas son unos 30 o 40 diputados y ONG los que se han presentado ante el TSC. "Hay algo que el pueblo debe saber, los diputados gestionan los fondos y son trasladados a la ONG y ahí tiene que presentarse el diputado o la ONG, porque la responsabilidad es de los dos", agregó.



En ese sentido dijo que en caso de no presentar el desglose de fondos, habrá consecuencias. "Si ellos no responden, van venir las responsabilidades a cada uno de ellos".