¿Por qué Kate Middleton salió tan rápido del hospital tras dar a luz?

Londres, Inglaterra

La llegada al mundo del tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William causó gran euforia y al mismo tiempo muchas interrogantes sobre lo rápido que salió la guapa mujer del hospital tras dar a luz.



Solo pasaron siete horas desde que Kate tuvo a su nuevo heredero y decidió salir del centro hospitalario, haciendo un homenaje a la princesa Diana, para ir a recuperarse al Palacio de Bukingham.



¿Por qué tanta prisa?

Según han revelado varios medios de comunicación, en Gran Bretaña es común que las mujeres no estén más de un día y medio en el hospital.



Otra de las razones por las que Kate abandonó pronto el lugar fue porque no quería ser una distracción y que el resto de las madres no recibieran la misma atención que ella.



Además, Kate, así como toda la Familia Real, tiene a su disposición un equipo médico que les ayudará a atender cualquier molestia.



Cuando nació George, el primer bebé de William y Kate, la guapa duquesa permaneció en el hospital una noche y a primera hora de la mañana salió.



Con su hija Charlotte, solamente esperó 10 horas para regresar a su hogar. En el caso de su tercer retoño, batió su propio récord al salir siete horas después de haber estado en labor y parto, además de que lucía radiante.

