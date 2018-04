Cortometraje de hondureño gana segundo lugar en concurso a nivel mundial en España

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El dicho "llueve sobre mojado" es muy utilizado por los hondureños para decir que las cosas no andan nada bien, pero en este caso se trata de un cortometraje producido por Cristian Pineda, un catracho que deja en alto el nombre del país cinco estrellas a nivel mundial.



Esta obra fue seleccionada entre las siete mejores de las 1,500 presentadas a nivel mundial en la octava edición del Concurso de Cortometrajes para Universitarios / Villa Nueva Showing Film Awards, uno de los certámenes más importantes de Europa, ganando el segundo lugar.



EL HERALDO dialogó con el también periodista y estudiante de una maestría en producción audiovisual en la Universidad de Coruña, España, y esto fue lo que nos contó:



1. El cortometraje que trabajaste junto a dos personas estuvo nominado entre los siete mejores de uno de los concursos más importantes de España, ¿cómo le fue?

Sí, el concurso fue el sábado. Ganamos a Mejor Dirección y el segundo Mejor Corto.



2. ¿En qué consistió tu trabajo en el cortometraje?

Pues yo hice las correcciones del guion y fui jefe de sonido.

3. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este corto?

Lo grabamos en dos días y trabajé junto a Andreu Fullana, un joven productor muy premiado acá en España.

Al consultarle sobre tu cortometraje el catracho prefirió compartirlo, aquí el enlace:

4. Actualmente estudias tu maestría. ¿Cómo gestionaste la beca?

Bueno, la beca la empecé a buscar y gestionar un año antes de graduarme porque es un proceso tardío y más si la buscas vos, sólo si te ayuda la universidad es más fácil, pero no fue mi caso.

5. ¿Con qué universidades gestionaste la beca?

Es con dos universidades, una en la (universidad) de Coruña, donde vivo y estudio (de forma) presencial y otra con la universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona, que estudio en línea. Hago dos máster en producción audiovisual y en nuevas plataformas de comunicación.

6. Te faltan nueve meses para terminar las maestrías, ¿qué planes tenés a futuro?

Pues trabajar en documentales, hacer buen material audiovisual cine o series, pero de calidad, trabajos bien hechos... Eso es lo que quiero. Allá es muy difícil (Honduras) si no tenés contactos no estás en nada. Voy a tratar unos meses, sino me voy para Panamá que allá pues gracias a Dios valoran lo que uno hace y la industria audiovisual es precisamente eso, una industria.