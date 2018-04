Caniggia: "Messi puede igualar pero no superar a Maradona"

Buenos Aires, Argentina

El exdelantero de la selección argentina Claudio Caniggia, 'El Pájaro', consideró que si el astro Lionel Messi ganara el Mundial de Rusia podría igualar al legendario Diego Maradona, pero nunca superarlo.



"Si Messi gana el Mundial de Rusia, dependerá de cómo se gane. Si es siendo la gran figura como Diego en el '86, (México-1986) muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no", lanzó Caniggia, de 51 años, en declaraciones a radio La Red de Buenos Aires.



"Messi es un crack, pero el mundo del fútbol, hasta ahora, no dio un jugador como Maradona", aseguró Caniggia, quien reside en Estados Unidos.



El exjugador que vistió la camiseta albiceleste en los mundiales de Italia-1990, Estados Unidos-1994 y Corea del Sur y Japón-2002, criticó al entonces DT Daniel Passarella por no haberlo convocado para el Francia-1998.



"En mi puesto el mejor era yo. Dolió quedarme sin Mundial porque es algo que se juega cada cuatro años, una cita exclusiva. En fin, ya está", se lamentó el 'Pájaro'.



Caniggia inició su carrera en River Plate (1985-1988), militó en los clubes italianos Hellas Verona, Atalanta y Roma (1988-1994), luego pasó al Benfica de Portugal (1994-1995). Después fue a Boca y regresó entre 1998 y 2000 al Atalanta. Luego estuvo en los escoceses Dundee y Raners y terminó su carrera en Qatar SC (2003-2004) y volvió a jugar en el inglés Wembley en 2012.