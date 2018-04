El actor Jencarlos Canela y la cantante Joy Huerta destilan amor en redes sociales

El duo Café con Leche @joynadamas Quien es café y quien es leche? ? Im posting this bc I think we should never lose our sense of humor. I respect and love my anthem. En un rato subo como nos quedo en el juego ayer de los @marlins #justgettingstarted in #jeter we #trust Good Vibes on this #monday to erbody!! Feliz Lunes Familia #chipmunk 1 & Chipmunk 2 ? #hahaha

A post shared by Jencarlos Canela (@jencarlosmusic) on Apr 2, 2018 at 9:43am PDT