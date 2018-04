Nahún Espinoza asegura que le gustaría ver a Héctor Castellón en la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

En Olimpia preparan el primer duelo de repechaje ante Motagua para este domingo. Nahún Espinoza mantendría su equipo base y aunque él dice estar concentrado, hay un tema que lo puede desequilibrar y es la posible llegada de Héctor Castellón al Albo.



Espinoza es claro; él dice estar tranquilo en este tema e incluso le da el visto bueno al actual mandamás del Vida porque a su criterio tiene capacidad hasta para tomar una selección.



"Si Castellón viene al Olimpia es un buen entrenador y es más; yo diría que hasta puede ser un entrenador para la selección y si llega al Olimpia muy bien. Yo no soy quién para avalar o negar nada aquí ya que es una cuestión de la directiva si traen a Castellón y yo diría que es una buena decisión".



Nahún asevera que él ya va pensando en su retiro y por ende el tema de Castellón no es algo que le preocupa.



"Yo respeto lo que Diego hace en Motagua, lo que hace Vargas en Marathón y respeto a todos los técnicos. Lo de Castellón no es un desequilibrio para mí porque yo ya les dije que me estoy retirando, así como dura un mes o un año terminaré en Olimpia y quiero aclararlo porque hay periodistas que les incomoda que yo esté aquí, será que no les gusta cómo soy o cómo hablo".



Además mencionó que él tiene otras alternativas al momento de dejar la dirección técnica como la televisión y por eso está tranquilo.



"El Olimpia es mi casa y es el equipo que yo quiero mucho, pero en realidad el tema no soy yo, el tema es Olimpia. Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tener otras alternativas y muchas veces uno como entrenador toma equipos que no los tiene que agarrar".