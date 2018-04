Salvador Nasralla suspende reunión con “Mel” Zelaya y Guillermo Valle

Desde la polémica reunión que ssstuvieron el fin de semana, los funcionarios no han vuelto a tener contacto.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Por falta de confirmación de Manuel Zelaya y Guillermo Valle, el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, canceló la reunión que había programado para este martes para limar asperezas con los líderes de Libre y el Pinu.

“No me han contestado ni ‘Mel’, tampoco Guillermo; si ellos no contestan asumiría que no les interesa y que ellos van a seguir solos”, mencionó Nasralla a EL HERALDO.

Tras el fallido encuentro del Consejo de la Alianza opositora el pasado sábado, el presentador de televisión exhortó a ambos políticos para que se reunieran este martes a las 7:00 PM en un lugar que iba a definir, pero al final ninguno atendió la invitación.

Nasralla aseguró que no ha vuelto a tener contacto ni con el exmandatario tampoco con el presidente del Partido Innovación y Unidad (Pinu).

En caso de que no sea convocado para la próxima reunión del Consejo de la Alianza, dijo que “automáticamente me estarían excluyendo”.