Héctor Castellón suena para dirigir a Olimpia

La Ceiba, Honduras

Olimpia está en plena semifinales y ya empieza a sonar el nombre del técnico Héctor Castellón para dirigirlo. La información la confirmó el presidente del Vida, Roberto Dip.



"Hablamos con el profesor y hay un interés mútuo en renovar contrato con el Vida, nos pidió un compás de espera por mientras analiza otras posibilidades, probablemente en su hoja de vida sean provechosas para su carrera tanto profesionalmente como económicamente, aunque dice sentirse muy a gusto en La Ceiba, vamos a darle dos semanas para que decida", explicó.



El máximo directivo Cocotero reiteró: "Si Olimpia decide darle la oportunidad al profesor Castellón y si sus condiciones son como las solicita se iría a Olimpia, en el pasado este equipo lo ha manifestado a través de Osman Madrid que tiene un alto concepto de Castellón, no me extrañaría que Olimpia lo busque y si eso sucede seguramente aceptará".



Castellón dirigió al Vida el Torneo Apertura y Clausura, pero no logró clasificar a la liguilla y se conformó con salvar la categoría, sin embargo su fama de buen trabajador y estratega lo tienen como candidato del cuadro merengue.



"No estaríamos dispuesto a competir contra Olimpia, ni en las condiciones económicas ni cuanto a plantel de jugadores que se logra con recursos que son mucho más alto que las del Vida, sería una lucha estéril, no podemos competir contra esa gran institución", lamentó Dip.



Olimpia, dirigido por Nahún Espinoza, clasificó a semifinales el domingo anterior al vencer 2-1 a Platense y se prepara a fondo para medirse a su archirrival Motagua en la llave particular, partido de ida que arranca este domingo.