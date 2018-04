Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este martes 24 de abril

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció que este martes habrá varios cortes del servicio, debido a trabajos de mantenimiento en diferentes puntos del país.



Los horarios de suspensión de luz se realizarán por más siete horas.



Aquí las zonas sin energía:

San Rafael, La Unión, La Iguala y Lempira de 8:00 am a 4:00 pm

San Rafael

La Unión

Queruco

San Antonio

Clínica La Unión

Concepción

San José

Tablones

Guayabita

Taragual

Ojoca

Jacán

Derrumbado

Cololaca

San Miguel

Lagunas

Adobal

Holominas

Los Llanos

El Matasano

Sinaí

San Antonio

Campanario

San Jerónimo

Río Blanco

Santa Lucía

Río Colorado



El Progreso, Tela y El Negrito de 8:30 am a 3:30 pm

Hondupalma

La 36

La 35

Ciudad Guaymas

Batán

Los Catrachos

Aldea Cebu

Estero de Indios

La Compuerta

Pajuiles

Urraco Pueblo

Cobahsa

Birichichi

Palomas

Esfuerzos de Jesús

Pavon I y II

Mocula

La Fragua

Mezapa

Los Laureles

Las Tomasas

Toloa

32 y Medio

Sector sur de Villafranca



Carpintero y Francisco Morazán de 8:00 am a 4:00 pm

Cepate

Cofradía

Carpintero

Casa Quemada