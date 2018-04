La escena de muerte en "Titanic" que llevó a juicio a director de la cinta James Cameron

Los Ángeles, Estados Unidos

Una escena en la cinta “Titanic” fue un gran error, tan grande que llevó a James Cameron hasta los tribunales.

Se trata de la toma en la que varios pasajeros intentan subir a uno de los botes salvadidas, cuando el "Titanic" se hunde.

En esa escena se ve cómo los tripulantes son detenidos a disparos por William McMaster Murdoch, primer oficial de “El Buque de los sueños”, quien al ver lo que hizo termina suicidándose de un tiro en la cabeza.

Según reporta la ABC, quien entrevistó a Jesús Ferreiro, director de la “Fundación Titanic”, la escena fue un despropósito y un verdadero fallo histórico. Pues la imagen que se muestra del marino no es acorde a la realidad.

Jesús no solo lamentó la escena, sino también explicó la verdadera forma en la que murió el hombre que hoy es considerado un héroe.

“Murdoch falleció al saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas cuyas cuerdas se habían quedado atascadas. Rompió las cuerdas con un cuchillo, pero con el peso del bote lleno de personas recibió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea”, relató Jesús al medio.

Y es que en la cinta, ganadora de 11 Premios Oscar, el marino no solo fue interpretado como una persona que no supo manejar la situación de caos, sino también como un corrupto, pues se le ve aceptando dinero para dejar ingresar a personas de alto estrato social a los botes, y no solo a los niños y mujeres como era la orden del capitán.

Las declaraciones de Jesús parecen no estar erradas, ya que la sobrina de Murdoch en 2006 llevó a juicio a la producción de la cinta.

“Por desgracia la historia que cuenta Cameron en su película es otra. En ella aparece mi tío siendo sobornado, disparando contra un pasajero, y finalmente suicidándose. Todos esos hechos son falsos y Cameron lo sabía. Incluso la productora Fox hizo una donación a la fundación que con el nombre de mi tío hay en Escocia, para reparar los daños ocasionados a su imagen y a su honor”, declaró la pariente de Murdoch.