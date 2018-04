Hoy se conmemora la lengua que hablan 572 millones de personas

Tegucigalpa, Honduras

A mediados de este siglo, 754 millones de personas hablarán español. Un panorama alentador para una lengua que sigue creciendo en el mundo, aunque las plataformas que ha abierto la tecnología a veces pareciera que la ponen en riesgo.



Hoy 23 de abril se conmemora nuestro importante idioma español en la misma fecha en que fue enterrado Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra más importante de la literatura española: “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. Por lo que este día es un homenaje a su memoria y legado literario.



Desarrollo de la lengua

En la actualidad, el español se disputa con el francés y con el chino mandarín el segundo puesto entre los idiomas más estudiados, y para el año 2060 Estados Unidos será el segundo país en número de hispanohablantes después de México.



En esta era tecnológica donde la comunicación es mucho más inmediata y fluida a nivel global gracias a las redes sociales, el uso correcto del español en la escritura parece tambalearse.



Si tomamos en cuenta que la escritura y oralidad de una lengua no permanece intocable con el paso del tiempo, también es cierto que las actuales plataformas de comunicación propician usos que generan una economía lingüística que muchos podrían catalogar como preocupante, por la mala ortografía y pobreza de vocabulario que estos usos propician.



Para el director de la Academia Hondureña de la Lengua (AHL), Juan Ramón Martínez, uno de los retos es revisar cómo se está enseñando el español en la familia, en las escuelas, colegios y universidades.



Para Martínez, el principal problema de la decadencia del español en la forma de hablarlo y escribirlo en Honduras es que los jóvenes no leen “y nuestras autoridades tampoco están preocupadas por que se produzcan libros”, mucho menos por que se distribuyan.



Para Rosario Buezo, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), lo que se requiere es que los jóvenes sean conscientes de que hay una normativa para escribir el español, que esas normas de escritura entre amigos no deberían llegar al plano académico y profesional; porque esos usos abreviados son solo una moda, pero no la forma correcta de utilizar nuestra lengua.



Si tomamos en consideración que el español es la tercera lengua más utilizada en Internet (7.7% de los internautas se comunican es español) y que es la segunda lengua más utilizada en las dos principales redes sociales (Facebook y Twitter), la forma en la que nos comunicamos en estos espacios no debería ser tomada a la ligera. Martínez y Buezo coinciden en que la educación es fundamental para ubicar el contexto de usos de la lengua en todos los espacios.

El número de hablantes del español en el mundo ha crecido en los últimos años.

El español en cifras según datos del Instituto Cervantes

-El número de hablantes nativos ha aumentado en cinco millones en el último año, hasta llegar a los 477.6 millones.



-Otros 73.7 millones de hablantes tienen un dominio limitado del español y 21.2 millones más lo estudian como lengua extranjera.



-La comunidad hispanohablante seguirá creciendo hasta rozar, a mitad de siglo, los 754 millones de personas con distinto grado de dominio de la lengua.



-Estados Unidos será en 2060 el segundo país en número de hispanohablantes después de México. El 28.6% de su población será hispana.



-En Estados Unidos hay 43 millones de hablantes nativos de español, más otros 15 millones con competencia limitada.



-Los países de Hispanoamérica con más hablantes nativos de español son México (casi 120 millones), Colombia (48.8 millones) y Argentina (43).



-Más de 21 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en el mundo.



-El español se disputa con el francés y con el chino mandarín el segundo puesto entre los idiomas más estudiados.



-En Reino Unido, el español es percibido como la lengua extranjera más importante para el futuro.

Un homenaje a Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado el día 23, fecha elegida para conmemorar el Día del Idioma y también la obra del autor español.



Hoy los centros educativos de todos los niveles leen fragmentos de “El Quijote”, aunque así como es de grande su fama, así es de grande el porcentaje de gente que nunca ha leído este libro.



El poeta José Antonio Funes señala en un artículo dedicado a la obra cumbre de la literatura española que es cierto que cada vez se lee menos “El Quijote”, “pero es que cada vez hay menos lectores de obras literarias”.



Funes considera que es un desafío enorme “sacar a un joven de esa larga manada de alucinados de las cavernas de Internet y conseguir fascinarlo con la lectura de un texto de más de 1,000 páginas como ‘El Quijote de La Mancha’”. Pero nunca es tarde para que alguien se dé la oportunidad de gozar del placer de la lectura.



Hoy también se celebra el Día Internacional del Libro

El 23 de abril es el día elegido para una celebración a nivel mundial: el Día Internacional del Libro. El objetivo de esta conmemoración es el de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.



La celebración fue promovida por la Unesco en 1995 y desde 1996 se inició en varios países.

Y aunque la fecha fue elegida porque supuestamente coincide con la fecha de muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, lo cierto es que el español no murió el 23 de abril, y el inglés tampoco, ya que Shakespeare falleció el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo en el calendario gregoriano.



No obstante, se destaca la importancia de dedicarle una fecha al libro y propiciar así la motivación de la lectura, que bastante falta hace en Honduras.



Nuestros entrevistados Juan Ramón Martínez, de la AHL, y Rosario Buezo, de la UPNFM, señalaron que los jóvenes hondureños no leen y que hay que propiciar la lectura en todos los niveles y asignaturas.

Martínez destacó que el gobierno de Honduras ha establecido mecanismos fiscales que en vez de apoyar a los escritores, los condenan al obligarlos a declararse comerciantes individuales y pagar impuestos por los libros. Estas medidas coartan la creación literaria en vez de motivarla

La AHL está de aniversario celebrará su 70 aniversario

La Academia Hondureña de la Lengua (AHL) este 2018 celebra su 70 aniversario. Su director Juan Ramón Martínez compartió que para conmemorar la fecha en junio visitará el país el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva.



Martínez recordó la labor que ha hecho la AHL a lo largo de este tiempo, que incluye no solo estudios referentes al idioma español en Honduras, sino también la incorporación de más de tres mil hondureñismos al diccionario de la RAE.



El académico adelantó que la AHL prepara la publicación de la obra completa de Pompeyo del Valle y un diccionario campesino, también se contempla la edición de un libro de poesía de autores jóvenes.

“Los hondureños estamos considerando la posibilidad de realizar una actividad para crear una Academia de la Lengua Española en Belice, porque en Belice la inmigración del resto de países centroamericanos y México hace que la mayoría de la población esté hablando español”, acotó Martínez, sobre los proyectos de la institución.