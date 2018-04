Todos los datos del nacimiento del tercer hijo de Kate Middleton

Londres, Inglaterra

La duquesa de Cambridge y el príncipe Guillermo se convirtieron en padres por tercera vez. Kate Middleton dio a luz, este lunes, a su tercer hijo. El niño nació en el hospital St Mary's de Londres, Inglaterra.

A continuación todos los datos sobre el nacimiento que aún no conocías:

1. El varón nació a las 11:01 AM, hora de Londres.

2. El menor pesó 3,8 kilos, es decir ocho libras y siete onzas.

3. Sus hermanos son el príncipe Jorge, de 4 años de edad y la princesa Carlota de Cambridge.



4. El bebé es el quinto en la sucesión al trono de Reino Unido.

5. Aunque haya nacido varón, no tiene preferencia en la sucesión al trono. Su hermana de dos años siempre conserva el cuarto lugar.

6. Aún no se ha revelado su nombre.

7. El tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William nació en el mismo hospital que sus hermanos.

8. En el Palacio de Kensington se colocó un caballete ceremonial con la notificación del nacimiento del nuevo heredero de la familia real.

9. Debido a su nacimiento se lanzaron 62 cañonazos desde la Torre de Londres y 41 desde Green Park.

Así luce el Palacio de Kensington este lunes:

A notice has been placed on the forecourt of Buckingham Palace following the announcement of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge's third child.@KensingtonRoyal pic.twitter.com/82ZCB7F2aQ