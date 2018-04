Corrupción encabeza debate presidencial mexicano

Ciudad de México, México

Al cierre del primer debate presidencial de México, los candidatos mostraron estilos distintos y contrastantes.



En este primer encuentro que duró dos horas y en el que la corrupción fue el tema central, las principales críticas fueron contra el aspirante que lidera las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, y que fue uno de los que se mostró más tranquilo y convencido de su victoria.



Ricardo Anaya fue el que más apostó por mostrar gráficos y fotografías y la independiente Margarita Zavala privilegió un discurso más dirigido a los votantes, dirigiéndose directamente a ellos.



El oficialista José Antonio Meade también enfrentó señalamientos hacia el partido que representa por el tema de corrupción.



Tres periodistas --Sergio Sarmiento, Denise Maerker y Azucena Uristi-- moderan el primer debate presidencial, en el que no han faltado preguntas incómodas para todos los candidatos y contrapreguntas cuando estos no aclaraban.



En anteriores debates se criticó que el esquema propuesto por las autoridades electorales era muy rígido y no permitía debatir entre los aspirantes.