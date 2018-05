Pacientes del IHSS de Comayagua y La Paz se quejan por mala atención

Juan César Díaz

Comayagua, Honduras

“Tenía una tumor en la tiroides y me recetaron medicamentos para epilepsia”, se quejó aún escandalizada Zoila Romero, una paciente que acudió a uno de los dos hospitales que el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) ha contratado para brindar servicios médicos subrogados a los afiliados de Comayagua.

Romero contó que sentía síntomas de adormecimiento en encías y lengua, por lo que fue al centro asistencial del IHSS para tratar su padecimiento. Sin embargo, después de cuatro citas médicas, no le pudieron detectar la enfermedad y le recetaron medicamentos para epilepsia.

“El doctor que me atendió ni siquiera me miraba, solo escribía lo que le decía, y no me revisaba ni me recetaba algún examen, lo que sí me recetó fue un medicamento que cuando fui a la farmacia, la muchacha que me atendió me dijo que era para personas con problemas en la cabeza y epilépticos”, relató.

“Me tuve que ir a un laboratorio clínico, les dije lo que sentía y allí me recomendaron hacerme un ultrasonido de garganta y me salió que tenía un problema en la tiroides”, agregó.

La paciente fue operada y siguió su tratamiento, el cual le costó casi 100 mil lempiras. Al igual que Romero, hay decenas de afiliados al IHSS en la ciudad colonial que se quejan de la mala atención y de la falta de medicamentos.

La mayoría de medicinas son compradas por los pacientes. El mal servicio y en muchas ocasiones el trato inadecuado que reciben los obliga a buscar servicios privados.

La inconformidad del cuentahabiente se refleja en la cantidad de consultas atendidas en los hospitales del Seguro Social.

Según datos del IHSS, tienen un promedio mensual de consultas de 4,000 pacientes que equivale apenas el 10% del total de asegurados que superan los 40,000 entre los departamentos de Comayagua y La Paz.

Servicios subrogados

Los servicios médicos brindados son subrogados, esto significa que el IHSS paga un hospital y una clínica privada de Comayagua para atender a los derechohabientes.

Estas instituciones contratadas son el hospital Comayagua Colonial y la clínica Colaboradores con Dios. Para sostener el servicio subrogado, el IHSS recauda al mes por concepto de cotizaciones de los afiliados más de 14 millones de lempiras, de los cuales 13 millones son ingresos que provienen de Comayagua y el resto del departamento de La Paz.

Otra deficiencia es que el seguro no cubre exámenes de ninguna especialidad y deben ser pagados por los derechohabientes.

Fanny Pavón, directora regional del IHSS, expresó que ante esa limitante deben enviar los pacientes al hospital de especialidades de La Granja, en Tegucigalpa.

“Siempre se envían los pacientes al hospital de La Granja, así que no se dejan de atender, aunque no tengamos en Comayagua”, declaró.

Aprovechó para informar que en mayo próximo inicia a funcionar en Comayagua la especialidad de ortopedia.