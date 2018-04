Real España se clasifica a semifinales del torneo Clausura tras empatar ante Honduras Progreso

San Pedro Sula, Honduras

Real España se clasificó a semifinales del torneo Clausura 2018 tras empatar esta noche 0-0 (1-1 en el global con ventaja por posición en la tabla) en el estadio Morazán en San Pedro Sula, en choque de vuelta de los play off de la Liga Nacional de Honduras.



El campeón, se suma así a Motagua y Marathón que ya están clasificados a semifinales, a falta que Olimpia y Platense definan este domingo al cuarto invitado a la fiesta grande.



Real España, podrá ser rival de Marathón, sí Olimpia elimina a Platense, sin embargo, si los escualos dan la sorpresa, la Máquina será rival de Motagua. Real España, es el actual campeón del fútbol nacional, tras ganar el Apertura ante los azules.



El juego de este sábado, fue por demás especulativo por parte de Real España, que no ha podido contra los progreseños que simplemente han sido superiores en la serie, pero no precisos para mandar los balones al fondo de la red. De hecho, de los cuatro partidos que ambos equipos jugaron en el Clausura, tres finalizaron empatados y uno a favor del España.

Unos 4,389 aficionados llegaron al estadio Morazán para este partido, dejando 382,100.00 lempiras en taquilla.

El partido de ida finalizó empatado 1-1 el pasado miércoles en El Progreso.

Antes del partido, la Liga Nacional rindió un homenaje a los exseleccionados Carlos Orlando Caballero, Jaime Villegas, Allan Costly y Julio César Tile Arzú por su legado en el fútbol.



Todo ellos estaban emocionados al ser ovacionados por los aficionados que estaban presentes en el estadio Morazán.

REAL ESPAÑA

1 Kevin Hernández

24 Odis Borjas

4 José David Velásquez

15 Allans Vargas

28 César Oseguera

17 Jorge Claros

38 Jhow Benavídez

23 Edder Delgado

10 Mario Martínez

19 Iván López

16 Domingo Zalazar



HONDURAS PROGRESO

22 Marlon Licona

24 Yeer Gutiérrez

21 Roy Smith

4 André Ettienne

31 Carlos Sánchez

6 Juan A. Delgado

7 Frelys López

10 Franklin Morales

12 Mariano Acevedo

20 Edwin León

23 Pedro Mencía