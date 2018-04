Uno de los báculos del papa Francisco fue confeccionado con materiales de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Entre el catolicismo, el báculo pastoral -férula para otros- del papa siempre ha sido objeto de acaloradas discusiones. Hace cuatro años, cuando Jorge Mario Bergoglio cumplía 228 días de pontificado, recibió un regalo quizá inesperado: un nuevo báculo hecho con materiales y minerales de Honduras.



Se trata de una férula confeccionada por el italiano Maurizio Lauri, quien ha utilizado materiales y minerales hondureños para el nuevo apoyo pastoral del primer papa latinoamericano. Llamada la "Cruz Gloriosa", es un regalo del "Grupo de investigación sobre materiales éticos", vinculado con el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.



El grupo que hizo el regalo a Francisco, es miembro de una corporación minera llamada Goldlake, parte de Financo Cement Holding Group, con concesiones mineras en Argentina y Honduras, quienes han procurado, según publicaciones en medios que dan cobertura al Vaticano, que los materiales sean "éticos", es decir, que respetando las comunidades locales de dónde fueron extraídos.



Este es el único báculo propio del pontífice argentino y está hecho de madera de caoba, bronce y plata de Honduras. Sin embargo, su diseño, con un Cristo resucitado entre una corona de hojas de oro, ha sido objeto de desacuerdos entre los católicos en internet, al compararla con un "ciempiés" y otro con un "alíen", dado a que la costumbre ha sido tener imágenes de Cristo crucificado, no de Cristo resucitado.



"La Cruz Gloriosa quiere testimoniar la vida que supera la muerte, el cuerpo que trasciende los límites, la barrera pavorosa del fin. La imagen de Cristo, es tensión hacia la luz, liberación de una energía comprimida, tentativa de vuelo", dijo Lauri en 2013.





Francisco no se complicó

A lo largo de la historia, los diseños de estos báculos han sido criticados. De hecho, los que usaron Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han sido llamados los báculos de "la cruz torcida" o "del Jesús derrotado".



Cuando Francisco recibió el regalo de Honduras, ofició sus misas y actos por un buen tiempo, pero ahora no tiene preferencias a la hora de usar el báculo pastoral, y se la ha visto con los que usaron Pió IX, Benedicto XVI, como los de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II.



La primera vez el papa Francisco utilizó el báculo "hondureño" en público fue el 1 de noviembre, fiesta de todos los santos.



Los báculos no son exclusivos para los papas, de hecho, Francisco usó varios en sus recientes visitas a Ecuador, Chile y Colombia, provistos por las organizaciones de sus visitas a cada uno de estos países.