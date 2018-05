Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este domingo 22 de abril

Tegucigalpa, Honduras

Varios sectores de Honduras estarán sin fluido eléctrico este domingo 22 de abril, así lo informó la Empresa de Energía Eléctrica (EEH).

De 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía se suspenderá el servicio en el Distrito Central, Francisco Morazán, en los siguientes sectores:

Bulevar Morazán

Centro comercial Los Castaños

Honduras Sport

Hondutel

Edificio Montecarlo, por la embajada de Italia

Casa del señor Goldstein

Condominio Las Marías

Barrio San Carlos

Clínicas Médicas

Reasa

Andi

El Parlacen

Parte de la colonia Las Minitas

Edificio Facach

Parte de Castaños Sur

Colonia Palmira

Ministerio Público

Programa Mundial de Alimentos

Edificio Simón

Avenida Monte Carlo

Edificio Santa Clara

Edificio Eucalipto

Colegio Douglas School

Pueblo Nuevo

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Residencial Monte Verde y zonas aledañas

De 8:00 AM a 8:30 AM y de 3:30 PM a 4:00 PM por reubicación de línea no tendrán energía los siguientes sectores en el Distrito Central:



Edificio Planetario

Plaza Azul

Lomas del Guijarro Sur

Residencial Payaquí

Escuela Americana

Parte de residencial Linda Vista Este

Lomas de Mayab

Entrada a la colonia Los Almendros

Las Cumbres

Lomas del Guijarro

Residencial Monte Verde

Colonia Triángulo

Las Cumbres

Colonia Los Almendros

Cultura España

Embajada de México

Las Cumbres

Colonia Los Almendros

Cultura Hispano-Américano y zonas aledañas

De 8:00 AM a 4:00 PM no tendrán energía los siguientes sectores en el Distrito Central:

Edificio Torre Vista 1432

Embajada de Perú

Embajada de Taiwán

Torre SKY.