Hospital Escuela deja de cobrar a pacientes tras fallo de la Corte Suprema de Justicia

Los pacientes ya no tendrán que pagar por los servicios en el HEU. (Foto: El Heraldo Honduras)

Ricardo Sánchez

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades del Hospital Escuela Universitario (HEU) suspendieron los cobros por los servicios de salud brindados a los pacientes.

Ahora las personas que lleguen al centro asistencial no tendrán que pagar por exámenes médicos, cirugías, partos, medicamentos, exámenes de rayos X, entre otros servicios. Así lo confirmó este viernes el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera.

“Es un fallo de la honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se tendrá que acatar”, declaró Herrera.



Agregó que habrá una disminución de 30 millones de lempiras que recaudaban al año con fondos recuperados. “Ahora tendremos que buscar la forma que no se vea tan afectada la población que acude al centro hospitalario y de todas maneras sí tenemos proyectos que vamos a ejecutar para poder lograr las condiciones en el HEU”, afirmó el rector.

Lo anterior se desprende luego de que el jueves la Sala Constitucional resolvió a favor un recurso de amparo interpuesto en contra de los cobros que se aplicaron en la institución.

El recurso fue interpuesto el año pasado por un grupo denominado Convergencia Ciudadana, donde se recaudaron miles de firmas de personas inconformes con los nuevos precios.

Lea además: Presentan avances sobre Distrito Turístico en el Lago de Yojoa

Trancazo

Las autoridades del hospital determinaron incrementar en un 100 por ciento el cobro a los diferentes servicios de salud.

La nueva medida se comenzó aplicar desde el 2 de marzo de 2017. Por ejemplo, una mujer que daba a luz al recibir el alta médica tenía que pagar 200 lempiras al recibir el alta. Una vez que entraron en vigencia los nuevos cobros la paciente tenía que pagar un total de 400 lempiras, es decir, 200 lempiras por el alta médica de ella y otros 200 lempiras por el alta del bebé.



Asimismo, las personas antes no tenían que pagar tras ser ingresadas a la emergencia del hospital. No obstante, con la nueva disposición una persona que ingresara a la emergencia y permaneciera por más de 72 horas tenía que pagar 200 lempiras.



Antes un hemograma le costaba al paciente cinco lempiras y a partir de marzo de 2017 le tocó pagar 10 lempiras. En cuanto al servicio de cuidados intensivos los pacientes no pagan nada y luego les tocó pagar 500 lempiras al recibir el alta.

A su vez con una sola receta podían reclamar varios medicamentos por cinco lempiras luego por cada medicamento tenían que pagar cinco lempiras.

Trabajo Social

Desde que se implementaron los nuevos cobros, las autoridades del hospital aseguraron que solo tenía que pagar la persona que tuviera los recursos para hacerlo.

Los pacientes de escasos recursos son remitidos al departamento de Trabajo Social donde les realizan un estudio socioeconómico.

Una vez que conocen la situación del paciente definen si le ayudan con el monto total de la cuota de recuperación que les corresponde pagar, o solo con una parte.

“Hay programas específicos que eran atendidos con este insumo (fondos recuperados), sin embargo, vamos a tener que tener en breve una reunión de la junta directiva para poder readecuar nuestras finanzas y poder dar la mejor atención posible a los usuarios del HEU”, manifestó Herrera.

Sindicatos

Para el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys) la resolución de la CSJ es positiva para los pacientes.

“Es una resolución que viene a favorecer enormemente a la población hondureña, ya que arbitrariamente y de forma antojadiza se le aumentó la cuota de recuperación a todos los servicios en el HEU y ahora legalmente esos cobros quedan abolidos”, expresó Miguel Ángel Mejía, presidente del Sitramedhys.

Agregó que esta acción crea un antecedente positivo para que el resto de hospitales no realicen cobros arbitrarios.

A su vez llamó a los pacientes a denunciar las arbitrariedades en el sistema sanitario, la falta de medicamentos, de insumos, de personal para la atención, equipo médico, no hay instalaciones adecuadas.



Por su parte, José Girón, presidente del sindicato del HEU, expresó que reciben con satisfacción esa resolución de la CSJ.

Mencionó que estaban de acuerdo con los cobros simbólicos, pero no con los elevados precios que impusieron las autoridades de la UNAH.