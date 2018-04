Nahún Espinoza habló de frente sobre su continuidad: “No me juego mi prestigio...”

Deportes

Tegucigalpa, Honduras

Meterse a la semifinal es el principal objetivo que persigue Nahún Espinoza. El DT de Olimpia se apega al reglamento y sabe que con dos empates clasifica. “Nosotros no planteamos partidos para empatar sino para ganar, ahora, si el rival te lo plantea diferente, tenemos que ingeniarlo para poder hacerlo”, indicó el entrenador.



Nahún fue claro, sabe que de local será un Olimpia diferente. “Yo pensé que Platense se iba a jugar todo en este partido con Hay Pino, Winchester, pero no fue así, tuvieron un planteamiento diferente. No sé si en Tegucigalpa van a ir a arriesgar, pero nosotros tenemos que ser un equipo diferente porque lo que queremos es estar en semifinales”, comentó.



“Queremos ganar, pero si el rival no exige tanto, pensamos que el juego era de control y por eso no fue atractivo para la gente. Estos son partidos prácticos”.



Espinoza quiere pasar a semifinales a como dé lugar. “Nosotros estamos con el reglamento en la mano, con dos empates pasamos a semifinales, con un triunfo en Tegucigalpa igual pasamos. ¿Por qué si el rival no arriesga tanto tengo que hacerlo yo? Toda persona se guía por los reglamentos para poder pasar, pero respeto la opinión de ustedes que ven la cosas de una manera, yo no soy aficionado, soy un entrenador que vela por los intereses del club”.



Además agregó que: “Lo primero que yo voy a pensar es en el reglamento, cuando lo he usado me ha ido bien. En el fútbol uno no puede planear todo, el que crea que lo hace... Hay cosas que son de antagonismo. ¿Cuántas situaciones nos creó Platense en nuestro campo?, argumentó el DT.



Espinoza no cree que Olimpia juegue aburrido. Le manda un dardo a los que han criticado duramente el fútbol con el que se ha metido a la repesca. “¿Qué es jugar bonito? Si lo que quieren es la emoción, yo respeto totalmente lo que dicen, si quieren ver espectáculo que vayan a ver al Barcelona, por favor... Ustedes los periodistas cuestionan todo”.



El estratega se calentó un poco y se encaró con algunos comunicadores. “¿Qué viste contra Real España, contra la UPNFM, contra Platense? Ustedes son superexigentes, apenas tengo dos semanas de entrenar.



¿Creen que el mundo se hizo en un día? Si no analizan las cosas como periodistas tienen un problema. Yo me metí a la televisión para hablar de estas cosas, pero respeto la opinión de cada quien y ahora estoy en otra posición diferente”.

Lea además: Repasa los 17 goles de RoRo con en Liga de Costa Rica



No es el prestigio

Espinoza llegó en calidad de apagafuegos en un momento complicado en el que los Albos transitaban una de sus peores crisis. Se le consultó al DT si se estaba jugando su prestigio. “Cuando ustedes me digan que yo dije eso tienen que citar lo que dije, yo no me estoy jugando mi prestigio”, aclaró.

Tampoco el exfutbolista de los 80 se considera un mago o el salvador del equipo por devolverle al club ese hambre de triunfos.



“No, mago nada. Yo soy una persona que trabajo, pero dependo de los jugadores y de los directivos. Yo le pregunté a los dirigentes si estaban conmigo a muerte, entonces me dijeron que sí y por eso ahí vamos hacia adelante”.



De su continuidad recalcó que “si logramos algo importante seguimos adelante. Yo ni siquiera firmé una continuidad. Vine porque Restrepo se había ido, yo estoy aquí de emergencia. Yo pensaba decirle a la directiva que me diera la oportunidad de retirarme dirigiendo a Olimpia.

Ellos tienen toda la libertad de decidir lo que pasará al final del torneo. Yo pude haberles pedido un contrato de un año, sin embargo les puse todas las facilidades. El presidente del Olimpia es el dueño de Televicentro y si no sigo solo doy el paso de una oficina a otra”.