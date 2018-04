Fernando Varela en Tic Tac:“Soy amante de la música y supermotagüense”

Fredy Posadas

Tegucigalpa, Honduras

La pasión que tiene por la música quizá solo se compara con ese inmenso amor que siente por Motagua.



Esta es la historia de Fernando Varela, hombre de radio, de discos y de un talento que no conoce los límites.

¿Cómo fue tu infancia?

Normal, parte de mi infancia fue en Tegus y cuando tenía como 11 años me fui a SPS donde viví cinco años. Tuve un hijo allá, probablemente soy el papá más joven de Honduras con 14 años.

¿Cómo fue eso de ser papá tan joven?

Superdifícil porque yo estaba en tercer curso y ya tenía pareja. Tuve una relación con la amiga de mi hermana mayor. Después me vine a Tegus, la relación no prosperó. Los abuelos de mi hijo Fernando nos ayudaron. Cuando empecé a trabajar ya me hice cargo y ahora Fer está conmigo.

¿En el colegio cómo eras?

Bueno y malo, relajero no, rebelde, pero le caía bien a los maestros. Yo era el cuento de todos porque todos decían -ese compañero tiene un hijo-. A mis compañeras les prohibían que se me acercaran. Pensaban que embarazaba con la mirada. En la universidad sí fui muy buen alumno, era como un geek.

¿Cómo entraste a ese mundo de la radio?

Yo tenía una banda llamada Tropa de Baco. Una vez organicé el festival Manifiesto y busqué el apoyo de Nono, quien trabajaba en Vox FM. Ahí conocí a Carlos Acosta, no nos conocíamos. Empecé a trabajar la producción de Manifiesto en la radio. José Manuel Villeda nieto escuchó una entrevista que me hicieron y me dijo que podía tener una buena voz para la radio. Desde del concierto ya trabajaba en la radio.

¿Cómo fue tu primera experiencia en radio?

Un mundo muy diferente. Al principio supernervioso. Yo venía de estar programando computadoras y luego salté a la radio... Este trabajo es supercool. Tengo 15 años ya.

¿Qué música te gusta?

Rock argentino. Los Redondos, Charlie García, Fito Paez, Pescado Rabioso, pero en inglés mi banda es Pearl Jam. Me gusta la música protesta.

¿“La hora del té” cómo nació?

Marco Orellana y Carlos tuvieron un programa que se llamaba Voxtezando y yo uno que se llamaba “A quien le duela” (AQD). Marco se fue a EL HERALDO y mi compañero en AQD también se fue. Yo le hablé a Carlos y le propuse la idea de hacer un nuevo programa. Empezamos con la idea de “La hora del tráfico” hasta que aterrizamos en “La hora del té”. No esperábamos que creciera tanto.

¿Cómo es la relación con Carlos Acosta?

Muy buena, es mi socio, tenemos una empresa que se llama LHT Producciones, al igual que La Truckería. Somos de gustos diferentes.

¿Cuál es el éxito de “La hora del té”?

El sentido del humor, la improvisación. Uno la deja picando y el otro la agarra. Yo me acuerdo que en los primeros meses no caía ni una llamada.

¿Cómo se prepararon para las 24, 27 y 28 horas seguidas al aire?

Eso fue idea de Carlos, ver si era posible mantenernos al aire sin dormir y funcionó. La idea es nuestra capacidad para improvisar por tanto tiempo. Hacemos varios programas en una sola maratón y la gente se desvela con nosotros. Esa vez no nos bañamos ni nada, solo nos lavamos los dientes.

Es reventadísimo. Tratamos de tomar miel, hidratarnos. Como la cabina es pequeña salimos a saludar a la gente que viene. Ya tipo 10:00 de la mañana sentís el cansancio.

¿Cómo hacés cuando te levantás de malas y tenés que animar a la gente?

Con Carlos hemos hecho programas en los que antes hemos estado peleando y no se nota. Cuando entrás a la cabina todo lo negativo se queda afuera.

¿Cómo conociste a tu esposa?

Nos presentó una amiga. Mari trabajaba en las Naciones Unidas. Con Marisol Cálix voy a cumplir cuatro años de casado. Ella es el soporte de todo. Mari es mi mejor amiga.

¿Recomiendas el matrimonio?

Sí, siempre y cuando estén seguros. Yo soy muy feliz. Hay que saber cuándo dar el paso. Ya se deja de parrandear.

¿Cómo es tu personalidad?

Callado y un poco serio, pero frente al micrófono me transformo. Soy amante de la música y supermotagüense.

¿Por qué sos Motagua?

Por mi papá, mis hermanos. Nosotros los domingos hablamos del equipo. Yo estuve cuando salimos campeones en 1992 con gol de Geovani ávila, viví el bicampeonato del 97-98. Estuve cuando Diego Vazquez tapó el penal de Rudy. Sufrí la paternidad de Olimpia hasta que nos la quitamos con el gol de Jairo. He llorado cuando perdemos la copa. Para mí fue horrible ver a Amado con otra camisa que no fuera la de Motagua.

¿Quién debe ser el DT de la Selección Nacional?

Nadie ha de querer agarrar ese muerto, aunque después de que se hizo público cuánto pueden pagar... Pero no es el mejor momento para que la tomen Amado Guevara ni Diego Vazquez.

¿Lo de músico de dónde surgió?

La misma rebeldía del colegio. Crecí en los 90, una época muy bonita. Había mejor música me parece. Pasaba viendo MTV. Ahora estoy grabando un disco en un nuevo proyecto que se llama Auténtico Yo.

¿Es difícil ser músico en Honduras?

Yo no busco lucrarme en esto de la música. No me dedico a eso. En Auténtico Yo tengo compañeros que son unos genios como Guayo Cedeño, Jorge y Luis Servellón. Ya sacamos un disco que se llama “Vientre de barro” y es de descarga gratuita.

¿Recordás cómo fue esa primera tocada?

En la Unitec con Tropa de Baco, era un concurso y quedamos en segundo lugar. Canté con los ojos cerrados. Honduras tiene bandas fabulosas como Pez Luna, La Banda de los Cien Años, Sol Caracol.

¿Lo tuyo es escribir canciones?

Eso lo disfruto más que cantarlas. Todo el tiempo escribo. He grabado como 30, pero escritas ¡ufff!... Trato de escribir temas sociales, de amor, de desamor. Creo conciencia de la realidad nuestra.

En otro tema, nunca negaste que ibas a las marchas, recibiste apoyo y críticas por eso.

He marchado y voy a volver a hacerlo. Recibí críticas de personas que no simpatizaban.

Yo no me doy color con un partido o otro. Simplemente quería denunciar algo que se estaba haciendo mal.

¿Te molestó lo que pasó el 26 de noviembre?

Sí y a un montón de gente. Esas tienen que ser fiestas cívicas y lo que vivimos fue uno de los momentos más tristes de este país.

¿Cómo te llevas con Jorge Cálix?

Muy bien, es mi cuñado y un gran amigo. Tiene intenciones muy nobles y representa un cambio generacional urgente. Aplaudo su trabajo. Yo no soy de ningún partido, pero sé distinguir quién es bueno y quién es malo.

¿Qué cambiaría del país Fernando Varela?

La corrupción y la impunidad. Además la indiferencia de la gente porque eso permitió que pasaran muchas cosas en el país.

¿Cómo te va en la cocina?

Marisol me ha enseñado... Hace años empecé un régimen alimenticio y bajé 85 libras en 10 meses. Me defiendo en la cocina, pero solo le prepararía comida a gente de confianza.

¿Eres un ejemplo a seguir por eso que hiciste con mucha voluntad de bajar de peso?

Yo tuve un problema renal y me recomendaron hacer una dieta por salud. Cuando me di cuenta que estaba bajando, solo continué. No necesité nutricionista ni tomar pastillas.