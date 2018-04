Candidatura de Honduras a presidir asamblea general de ONU será apoyada por mayoría de Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras

La mayoría de países de Latinoamérica apoya la candidatura de Honduras a presidir la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció la canciller de Colombia, Ángela María Holguín.



“Ecuador tomó la decisión de presentar a su canciller, nosotros, en el caso de Colombia, ya habíamos decidido apoyar a Honduras y estaremos cumpliendo con ese compromiso que adquirimos, así cómo casi toda la región“, sostuvo.



La candidatura de Honduras lleva al menos seis años y fue endosada por los estados miembros del Grupo de América Latina y El Caribe (Grulac), cuando en su momento se presentó la iniciativa.



La canciller de Colombia dijo “nosotros hemos apoyado a Honduras desde hace mucho tiempo. Esta candidatura está sobre la mesa desde hace varios años, debido a la decisión dentro de Grulac -por parte de Venezuela- de no endosar candidaturas, por la decisión, a su vez, del grupo de Lima, de no apoyar a Venezuela en diferentes candidaturas, no se pudo endosar; pero seguramente irá a votación a asamblea general”.



“Mucho tiempo después a esa candidatura de Honduras, seguramente tendrá cuatro años sobre la mesa, Ecuador tomó la decisión de presentar a su canciller. Nosotros, en el caso de Colombia, ya habíamos apoyado a Honduras y estaremos cumpliendo ese compromiso y casi toda la región“, adelantó.

La presidencia de la asamblea general corresponde cada año por turno a una región determinada, Honduras podrá presidirla en representación al Grulac, a partir de septiembre cuando inicie el período de sesiones.



Las elecciones a la asamblea general están previstas para el próximo 5 de junio, independientemente de que Ecuador mantenga o retire la candidatura de su canciller, la cual fue presentada fuera del consenso del grupo de países latinoamericanos.



La embajadora de Honduras ante la ONU, Mary Elizabeth Flores Flake, presentará la otra semana su plan de priodidades para la asamblea general, la cual incluye con especial atención a la niñez y juventud, la cultura de paz y la agenda de desarrollo sostenible.



De momento, Brasil y Colombia han manifestado públicamente su voto por Honduras.