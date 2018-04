Los excesos que marcaron la vida de Avicii, el famoso DJ que murió a los 28 años

Estocolmo, Suecia

Avicii murió este viernes en Mascate, capital de Omán. Solo tenía 28 años y su deceso provoca consternación y un gran vacío en sus fans, que a pesar de su retiro cuando tenía 23 años, fueron fieles hasta el final.

En 2013 el artista sueco confesó que su vida no era la más ordenada. Su trabajo suponía giras, fiestas electrónicas y mucho alcohol gratis. Lamentablemente eso lo condujo a una adicción por el alcohol.

Tras ser diagnosticado con pancreatitis aguda, reconoció su vida loca. "Estás viajando por el mundo, vivís en una valija. Vas de un lado para otro y hay alcohol gratis siempre, es raro no tomar".

Le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice en 2014. En 2015 canceló varios conciertos por "agotamiento físico".

El DJ se retiró oficialmente de los escenarios en 2016. A sus fans explicó que razones de salud lo obligaban a aislarse hasta recuperarse.



En entrevistas a "Times" o "The National" expresó: "Estoy tan ocupado que muchas veces no sé ni en que ciudad estoy", "no me cuesta encerrarme durante 60 horas en el estudio sin dormir".

