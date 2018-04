Muere el famoso DJ sueco Avicii, a los 28 años de edad

Mascate, Omán

El famoso DJ y productor sueco Avicii murió este viernes en Omán, según reveló su representante.

El artista, que tenía 28 años, falleció en Mascate, la capital de Omán, al suroeste de Asia.

Los detalles sobre su deceso se desconocen hasta el momento.

"Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes por la tarde. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", dijo el mánager.

Considerado como uno de los líderes de la música electrónica, Avicii sorprendió en 2016 cuando anunció su retiro de la música. Tenía 26 años.

Según la revista Variety, el DJ había padecido problemas médicos, entre ellos pancreatitis aguda, debido al consumo excesivo de alcohol. En el año 2014 le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice.

Nació en Estocolmo, Suecia, el 8 de septiembre de 1989. Fue el responsable de éxitos como Hey Brother, Wake Me Up o Addicted to You.

