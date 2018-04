Dani: A Olimpia nunca lo podés dar por muerto, tenés que pisarle la cabeza

Erlin Varela

Tegucigalpa, Honduras

Encargado de pulir las perlas olimpistas en las reservas, el Enano aguarda porque su “Olimpia, después de un torneo titubeante, pueda culminar levantando la copa”.



Aunque está claro que el Albo no es el gran favorito para ganar el título, Danilo Turcios advierte que el León puede caminar desde la repesca hasta la tarima del cetro.



“Es que no se puede ocultar el sol con un dedo, Olimpia ha tenido un torneo difícil. Pero me tocó vivirlo con Danilo Tosello, clasificamos a semifinales peleando contra el sexto y salimos campeones en San Pedro contra España. Olimpia está acostumbrado a esto y en semifinales la cosa va a ser diferente”.



El adiestrador de las reservas se agarra de aquel recuerdo del Apertura 10/11, cuando siendo jugador el Albo se coronó luego de jugar el repechaje... Tal como ahora.



“Es que es el equipo más grande en Honduras... entonces a Olimpia nunca lo podés dar por muerto. A veces cometen un error: cuando a Olimpia lo puedes pisar tienes que pisarle la cabeza porque no lo puedes dejar vivo”, anticipa.



Marathón es el rival a vencer

A pesar de haber sido tercero, el León “ahorita está igual que todos, con las posibilidades de llegar a una semifinal y Olimpia tiene futbolistas que saben jugar este tipo de partidos, por lo que en semis será diferente”. Eso sí, no hay que desconocer que los mejores han sido los dos primeros (Marathón y Motagua) y “hay que darles el mérito” de cara a este cierre del Clausura.



“Todos vamos a coincidir que Marathón, independientemente de que no tenga jugadores de mucha experiencia, tiene un plantel muy bien conformado. Supo remar, llegó al primer lugar y se mantuvo. Hoy es el equipo a vencer”, afirmó el exvolante de la H, que también echó un vistazo al entorno de la Selección Nacional.



Para Dani, haber pagado alrededor de un 1.2 millones de lempiras mensuales a Jorge Luis Pinto no lo mira tan descabellado.



“Se sale de los parámetros que se pueden manejar en nuestro país, pero era un entrenador que venía con un cartel muy bueno y si él no se cotizaba no lo iba a cotizar nadie, allá las autoridades que sintieron que tenían la posibilidad de pagarlo”.



Apuesta por un DT local

Sin embargo, “es difícil porque son cantidades que a un técnico nacional jamás se las darían, así como todas las comodidades que les dan a los entrenadores internacionales. Esperamos que si contratan a un nacional que le den todas las comodidades que piden los extranjeros”.



De cara al futuro cree que hay suficiente tiempo como para “no salir corriendo a buscar un entrenador que te valga una gran cantidad de dinero” y tampoco es prudente decantarse por un interinato.



“Hay entrenadores nacionales que merecen esa oportunidad. A Primi lo hemos enterrado porque no le han salido las cosas bien, pero si se le hubiera brindado todo y se le hubiera motivado con un salario como el que se le daba a estos entrenadores (colombianos), la cuestión pudo haber sido diferente”, cerró.