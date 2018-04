Zonas que estarán sin energía eléctrica este próximo viernes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La ENEE y la EEH informaron a través de sus redes sociales, la suspensión del fluido eléctrico programado para este viernes 20 de abril del 2018.



Las cuadrillas del consorcio y la estatal energética realizarán trabajos de mantenimiento en varias zonas del territorio hondureño.



El Progreso y El Negrito (8:30 am A 3:30 pm)

Colonia Núñez

Aldea Buenos Aires

Las Crucitas 1 y 2

San José del Negrito



San Pedro Sula (8:30 am A 4:30 pm)

Residencial La Tara



Distrito Central (9:00 am A 1:00 pm)

Colonia Las Torres

Confitería Venadito

Granitos y Terrazos

Las Torres sector 1

Predios del Recreo

Colonia La Pradera, sector 1 y 2

Polyme

Prohcosa

Ecohsa

Colonia Inestroza

La Voz Evángelica de Honduras

Colonia Santa Bárbara



Distrito Central (6:00 a 6:15 am /8:45 am A 9:00 pm)

De la primera avenida a la octava de Comayagüela

Hospital Policlínica

Cruz Roja Hondureña

Ministerio de Educación

Colonia Soto

Barrio Concepción

La Chivera

Séptima avenida de Comayagüela (6:00 a 9:00 pm)



Sabá, Colón (10:00 am A 12:00 M)

(Colonias y Barrios):

Coyol

Chorro

Alemán

Brisas de Monga

La Castellana

Cholomeña

Colonia Suiza

Las Palmas

Palma Real

Pradera I, II, III y IV

La Standar

Bella Vista

Habitat

Monte Fresco



Sabá (Aldeas):

Uva Sureña

Nueva Sureña

Elixir

Sonámbula

Mercedes

Achiote

Regaderos

Orica

Palos de Agua

Luzón Palmeras

Paguales

Santa Ana

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Pequeña Suiza

Golondrina

Pradera

Ceibita

Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo

Standar Fruit Company

(Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia)

Isletas, Standar Fruit Company

(Empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés)



Tocoa (Barrios y Colonias):

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

La Independencia

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Parte de la Salomón

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán (Privado)



Tocoa (Aldeas):

Luzón Palmeras

Tiburones

Paguales

Barranco Chele

Prieta

Lérida

Chiripa

Cuaca

La Concepcion

Ceibita

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

Cayo Campo

La Bolsa I y II



Sonaguera (Colonia y Barrios):

Escano

Los Sureños

Los Mangos

Los Maestros

Barrio Las Flores

Los Montillos

El Centro

Barrio Cotacol

Bo. Monte Fresco

Los Laureles

Los Castaños

Colonia 25 de Septiembre

Barrio Abajo

Barrio Morazán

Wilfredo Ortiz

Sonaguera (Aldeas):

Carrioles

Sabana de Utila

Juan Lázaro

Utila

El Tapón

Colonia 21 de Noviembre

La Curva

La Pita

La Jigua

Las Piñas

Rio de Piedra

Quebrada de Arena

Guayabal

Cuyulapa

Sabanas de Bella Vista

La Cubana

Lorelay

Parmas

Nueva Sinaí

Agua Caliente

Colonia 3 de Mayo

Holanda Linda

Punta de Rieles

Monte de Abajo

Chacalapa

La Atascosa

Panamá

Remolino

El Coco

Ilanga

Rigores

El Chorro

Aldea de Faust

Irineo

Limón

La Hilaria

El Jazmín

Lorencito

Las Pila

Los Ángeles

La Brea

Río Arriba

Descombro

Prado

Puente Alto

Planes

Tres Luces

Lanza