Zlatan Ibrahimovic: "Un Mundial no es lo mismo sin mí"

Los Ángeles

El delantero Zlatan Ibrahimovic lo ha vuelto hacer. Causa furor con su soberbia porque así es el sueco. "Voy a estar en el Mundial y es todo lo que te puedo decir. Además tú sabes que un Mundial no es lo mismo sin mí", le dijo el delantero de LA Galaxy a Jimmy Kimmel el martes en su famoso programa.

Ibra, que prefiere que le llamen León, ya es todo una celebridad en Estados Unidos y lo cuenta así: "En Europa el fútbol es algo muy grande y a cualquier sitio que iba las personas se volvían locas. La gente me decía que cuando fuese a vivir a Los Ángeles todo cambiaría, que podría caminar por la calle. Pero no ha sido así. Es mi culpa. Si juego a fútbol a este nivel, es normal que me pase esto", apuntó entre risas.

Mira aquí el video: