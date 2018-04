Honduras: Sectores que estarán sin electricidad el miércoles 18 de abril

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el miércoles 18 de abril, debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en los líneas YOR-L399, SMT-L291, LVI-L227, CAR-L389, CDA-L272 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 9:00 AM a 1:00 PM en el Distrito Central, Francisco Morazán

Loarque

Altos de Loarque

Aldea Loarque

Río Grande

Perisur

Germania



De 8:30 AM a 4:00 PM en San Antonio de Cortés, Cortés

Nueva Granada

El sitio

La Chona

Loma Larga

El Tule

Los Limones

El Encanto



De 8:30 AM a 3:30 PM en Yorito, Sulaco, Marale

Vallecillo

La Patastera

El Plantel

Los Higueros

Higuero Quemado

Nueva Esperanza

Jalapa Abajo

Jalapa Arriba

Río Abajo

De 8:30 AM a 1:00 PM en La Lima, Cortés

Colonia Tela

Colonia Sula

Chulavista

Barrio El Caimán

Barrio Italiano

Barrio Centro sur

Barrio Alpha



De 8:30 AM a 4:30 PM en San Pedro Sula, Cortés

Residencial Santa Mónica

Residencial Las Mercedes



