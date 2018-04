Carlo Costly anuncia su retiro si no queda campeón con Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

En una mañana muy fresca en el entrenamiento del Olimpia, el delantero Carlo Costly llegó vestido con buzo y chumpa, luego de una reunión de grupo con el técnico Nahún Espinoza y sus compañeros, el atacante anuncia su adiós de la canchas.



El "Cocherito" dejó claro que su deseo es quedar campeón con el Olimpia y si este objetivo no se lograr sería el adiós en su paso por el fútbol. "Aquí todos queremos ser campeones porque no hay un mañana para muchos de nosotros, creo que esta es la gran oportunidad para levantar la copa", indicó.



Costly cree que es un momento propicio para retirarse de las canchas al estar tanto tiempo sin lograr el campeonato. "Si no quedo campeón esta última vez con el Olimpia, creo que por ahí me voy despidiendo, porque ya es demasiado, ya son dos años prácticamente sin título y ya es algo que todos queremos un título y en lo personal si no lo logro le digo le digo adiós al Olimpia".



Costly en este momento es el máximo goleador del Olimpia con siete tantos, pero adelanta que tiene otros proyectos fuera de los terrenos de fútbol y ese sería su nuevo paso.



"Eso tengo que hablarlo con la familia, ya que tengo varios proyectos que los estamos trabajando, pero estoy enfocado en quedar campeón y después tengo seis meses de contrato y sino pues hablarlo con la familia o la Junta directiva si se puede o no. Vamos a ver qué pasa", aseguró.