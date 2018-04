Zidane asegura que no ve "tristes" a Benzema y Bale en el Real Madrid

Madrid, España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este martes que no ve "tristes" a Karim Benzema y Gareth Bale y que están "trabajando bien", pese a la pérdida de protagonismo en los últimos meses.



"Esto es el fútbol, necesitamos a todos los jugadores, no los veo tristes, están entrenando bien", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga del miércoles contra el Athletic de Bilbao.



"Claro que a los dos les gustaría meter más goles, pero aparte de esto, todos están trabajando bien", añadió el entrenador 'merengue', que quitó importancia al hecho de que ya no sean tan indiscutibles como antes.



"Siempre va a pasar en un equipo, hay momentos de forma de otros jugadores y es lo que estamos viviendo, hay jugadores muy buenos en este club, y tengo que valorar también eso", insistió.



Zidane también restó importancia a la sequía goleadora de Benzema con nueve tantos esta temporada.



"Sabemos de la calidad de Karim, sabemos lo que es capaz de aportar al equipo, a la fluidez del juego, y no estamos preocupados, sabemos de su calidad", dijo Zidane.



"Después, es verdad que un delantero, y Karim es uno de ellos, tiene que marcar goles y él también, lo que quiero decir es que, aunque es cierto que sabe hacer otras cosas muy bien, también tiene que marcar, y por fuerza no está contento porque le gustaría marcar más de lo que lo hace", explicó Zidane.



"La solución es seguir trabajando, pensar que es un bloqueo y que va volver a marcar, que basta con una pequeña cosa" para invertir la tendencia, concluyó Zidane.